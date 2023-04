Domenica una… “Coppia a Mare” con Marmugi e Pasqui

Appuntamento domenica 23 aprile alle 16,30 con i due attori comici nella piazza di Porta a Mare. Evento gratuito

Domenica 23 aprile alle 16,30 sbarcherà il “gran cabaret” nella piazza di Porta a Mare. Nell’area spettacoli del Centro Commerciale Porta a Mare torna l’ironia di Paola Pasqui e Claudio Marmugi nello spettacolo comico dal titolo “Coppia a mare”.

Prendi un’autrice comica e un autore di satira (che sono anche, nella vita, due attori brillanti di teatro) e buttali su un palco, lasciandoli liberi di dire tutto quello che desiderano sul mondo circostante. Parleranno male di “tutto e tutti”, trasformando la (nostra) vita quotidiana e le cose che capitano (a chiunque) in uno show acutissimo e divertente che riderà bonariamente “di noi” (ma “con noi” e “insieme a noi”).

La tecnologia, le mode, i reality, il cambiamento della nostra società durante e dopo la Pandemia, ogni aspetto della vita reale diventerà occasione di “satira” e di burla, distorto dalla lente dell’ironia e dalla visione del mondo surreale e sarcastica dei “ferocissimi” Pasqui e Marmugi.

Paola Pasqui e Claudio Marmugi, livornesi, hanno iniziato, entrambi, la loro carriera di comici alla Scuola di Teatro del Vertigo nei primi anni Novanta (del secolo scorso) e da lì non si sono più fermati. Insieme hanno condiviso il palco in centinaia di occasioni (“Tanto per Ridere… Tanto”, “Che amori di comici”), hanno condotto trasmissioni radiofoniche (“Bagarini”, negli anni in cui il Livorno Calcio passò dalla serie C alla B e dalla B alla A) e scritto libri per la stessa casa editrice (Erasmo). Dal 2012 sono entrambi co-autori de “La Tracina” l’inserto di satira “pungente” del quotidiano “Il Tirreno”.

Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite ed offerte dalle attività commerciali dell’area Porta a Mare

