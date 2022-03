Domenica visita a “I murales di Borgo”

Domenica 20 marzo alle 10 arriva il nuovo appuntamento di Agave Racconta con la visita guidata I murales di Borgo. Borgo dei Cappuccini è uno dei quartieri più caratteristici della città di Livorno, intriso di storia, mantiene ancora oggi un aspetto pittoresco grazie alle numerose botteghe e attività che qui trovano posto e alle intricate strade che sono rimaste immutate. Negli ultimi anni è nata una benemerita associazione, Muralì, che si impegna per valorizzare il borgo con numerose iniziative e commissionando incredibili murales ad affermati artisti nazionali e internazionali, protagonisti della street art.

La visita guidata organizzata domenica 20 marzo, in collaborazione con l’associazione Muralì, vuol far conoscere questa nuova realtà a tutti i partecipanti. L’itinerario a piedi si articolerà nelle strette vie del quartiere alla ricerca di queste colorate e imponenti opere, e grazie alla collaborazione con Muralì sarà possibile conoscere dalle parole degli organizzatori stessi questo magnifico progetto, mentre una guida abilitata permetterà di conoscere le opere, le tecniche impiegate, la biografia degli artisti che le hanno realizzate e tanto altro ancora.

Dallo splendido progetto dello street artist romano Lucamaleonte per il muro di recinzione del Bosco dei Cappuccini, all’opera a tema marino dell’artista toscano Zed01, fino alle geometrie di Moneyless, queste solo alcune delle opere interessate dal prossimo appuntamento.

Il costo per partecipare è di 13 euro per gli adulti, mentre 6 euro per i bambini dai 3 ai 15 anni, e gratuito per i più piccoli. Parte del ricavato andrà all’associazione Muralì che lo impiegherà per il suo progetto di valorizzazione del quartiere. Compreso nel prezzo per tutti i partecipanti adulti la tessera dell’associazione Muralì, che permetterà di sostenere il progetto e di aver diritto ad alcune scontistiche presso gli esercenti di Borgo convenzionati, e una speciale bottiglia di birra artigianale da collezione con etichetta d’autore realizzata dagli artisti coinvolti. L’itinerario a piedi è della durata di circa 2 ore. Luogo di incontro presso via Cecconi, 58 (ingresso parco Bosco dei Cappuccini). Per info e prenotazioni: 339-59.97.513; [email protected].