Domenica visita guidata al Museo di Storia Naturale

In compagnia degli esperti del museo scoprirete le ricchezze del Mediterraneo. Vi aspettano curiosità, retroscena e racconti inediti dalle sale del museo. Prenotazioni esclusivamente online al link che trovate in fondo all'articolo

Una nuova iniziativa organizzata dal Museo di Storia Naturale del Mediterraneo e Coop. Itinera. A grande richiesta, alle consuete attività per famiglia del weekend, si affiancherà Appuntamento al Musmed: una serie di visite guidate domenicali aperte a tutti. Una passeggiata attraverso i settori espositivi in compagnia degli esperti del museo, per scoprire le ricchezze del Mediterraneo. Vi aspettano curiosità, retroscena e racconti inediti dalle sale del museo: la grande Sala del Mare con i suoi cetacei, il racconto della natura nelle sale a tema zoologico ed Orto Botanico, la storia del nostro territorio attraverso le sale di Geopaleontologia e Uomo nel Mediterraneo. Visite guidate aperte a tutti. Non perdete l’occasione di trascorrere delle domeniche speciali tra le sale del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, vi aspettiamo al primo appuntamento domenica 16 novembre!

Informazioni pratiche:

Costo: 6€ a partecipante

Prenotazioni e pagamento esclusivamente online al link https://prenota.itinera.info/prodotto/offerte-didattica/musmed/visite-guidate-musmed/

Per informazioni:

Segreteria didattica da lunedì a venerdì 9:00-13:00

[email protected]

0586.266711

