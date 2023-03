Domenica visita guidata al Palazzo De Larderel

Viย accompagneremo sotto le imponenti volte affrescate alla scoperta di quello che รจ probabilmenteย ๐—ถ๐—น ๐—ฝ๐—ถ๐˜‚ฬ€ ๐˜€๐—ผ๐—ป๐˜๐˜‚๐—ผ๐˜€๐—ผ ๐—ฝ๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐˜‡๐˜‡๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎฬ€, ed attuale sede del Tribunale civile.ย Fra le enormi sale ottocentesche ripercorreremo la straordinaria storia dellaย ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—Ÿ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—น, giunta dalla Francia a Livorno e diventata una tra le piรน influenti famiglie di tutta la Toscana.ย Fra le sale di quella che รจ una vera e propria reggia volutamente dai Conti de Larderel rievocheremo la vita di palazzo e scopriremo i segreti di questa straordinaria residenza, visitando luoghi unici come, la Gran Galleria, la Sala da ballo ed il Salottino Gotico, scrigno dorato e gioiello dell’ebanisteria dell’ottocento.

๐ƒ๐ฎ๐ซ๐š๐ญ๐š: 1 ora e 30 minuti

ORARI VISTE (tre turni)

Mattina

๐Ÿญ๐Ÿฌ.๐Ÿฐ๐Ÿฑ-๐Ÿญ๐Ÿฎ.๐Ÿญ๐Ÿฑ

Pomeriggio

๐Ÿญ๐Ÿฑ.๐Ÿฏ๐Ÿฌ-๐Ÿญ๐Ÿณ.๐Ÿฌ๐Ÿฌ

๐Ÿญ๐Ÿณ.๐Ÿฌ๐Ÿฌ -๐Ÿญ๐Ÿด.๐Ÿฏ๐Ÿฌ

๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐˜‡๐˜‡๐—ผ: 10 โ‚ฌ a persona

๐—ฃ๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—ข๐—ง๐—”๐—ญ๐—œ๐—ข๐—ก๐—˜ ๐—ข๐—•๐—•๐—Ÿ๐—œ๐—š๐—”๐—ง๐—ข๐—ฅ๐—œ๐—”: Tramite Messaggio Whatsapp Al ๐Ÿฏ๐Ÿฐ๐Ÿณ๐Ÿฎ๐Ÿณ๐Ÿญ๐Ÿด๐Ÿฒ๐Ÿฑ๐Ÿฑ (Nessun vocali).

Il messaggio deve contenere [ un NOME (di riferimento per il gruppo) + NUMERO PARTECIPANTI+ ORARIO SCELTO]

LA PRENOTAZIONE SARA’ RITENUTA VALIDA SOLO A NOSTRO MESSAGGIO POSITIVO DI RISPOSTA.

(Telefonare allo stesso numero per ulteriori informazioni o per prenotare per chi non ha whatsapp)

๐—ฅ๐—ถ๐˜๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐—ผ ๐Ÿญ๐Ÿฑ ๐—บ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น’๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐˜๐—ผ๐˜‚๐—ฟ ย ๐—ฎ๐—น ๐—ฃ๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐˜‡๐˜‡๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—Ÿ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—น, ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—Ÿ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—น ๐Ÿด๐Ÿด.

