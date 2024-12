Domenica visita guidata alla Miniera, spettacolo per famiglie e merenda

Ultimo evento dell'anno domenica 8 dicembre del programma “Degustibus” dedicato alla valorizzazione culturale ed enogastronomica del territorio di Montecatini val di Cecina. Prenotazione anticipata obbligatoria alla mail [email protected]. Per informazioni: 0588/31026

Nuovo appuntamento del programma “Degustibus” dedicato alla valorizzazione culturale ed enogastronomica del territorio di Montecatini val di Cecina (Pisa). L’iniziativa, coordinata dal Centro artistico il grattacielo APS, si svolge in collaborazione con coop. Itinera ed il Comune di Montecatini. Ultimo evento per questo anno 2024 è previsto per domenica 8 dicembre. Di seguito il programma.

Ore 15.00 visita guidata del parco minerario per adulti e bambini. Costo ridotto di 7 euro a partecipante (adulti e bambini). Sotto i 6 anni gratuito.

Ore 16.30 tutti in sala Calderai per lo spettacolo dal titolo “Natale quando…non c’era Natale”: ecco, ci siamo! Si accendono le luci la festa si avvicina: doni, suoni, regali e presepe. Il Natale bussa alle porte per riscaldare i nostri cuori. Ma da dove nasce tutto questo? Madre Terra viene tra noi per raccontare le origini di questa nostra splendida festa e delle sue tradizioni, e per far questo porta con se due simpatici “Soli”: i suoi figli ” Invictus” e “Odino” che tra un dispetto e un altro ci portano indietro nel tempo e ci fanno conoscere miti e leggende delle civiltà precristiane legate al Solstizio d’Inverno. Uno spettacolo per bambini, ma non solo, un divertente viaggio temporale interpretato dagli allievi della scuola di teatro del Centro Artistico il Grattacielo. Interpreti: Andrea Faccioli, Francesca Guida,Simone Casalini. Regia: Eleonora Zacchi, Assistente alla regia Luca Salemmi. Spettacolo gratuito.

Ore 17.30 circa merenda per tutti i partecipanti

Prenotazione anticipata obbligatoria

Inviare una mail a [email protected] indicando numero partecipanti e recapito telefonico.

Per informazioni segreteria della miniera tel. 0588/31026.

