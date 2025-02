Don Placido festeggia il venticinquesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale

Appuntamento mercoledì 5 febbraio nella chiesa della Madonna alle 11. In questi anni si è distinto per una presenza costante vicino ai malati del nostro ospedale come cappellano insieme al servizio nella polizia di Stato ed in passato nei vigili del fuoco

Mercoledì 5 febbraio alle 11 nella Chiesa della Madonna, in via della Madonna, si svolgerà la celebrazione eucaristica in occasione del 25esimo Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Don Placido Salvatore Bevinetto anche presidente dell’Associazione “Corpo Italiano di San Lazzaro”. In questi anni don Placido si è distinto per una presenza costante vicino ai malati del nostro ospedale come cappellano insieme al servizio nella polizia di Stato ed in passato nei vigili del fuoco.

Parroco della chiesa della Madonna e dell’Unità Pastorale del Centro insieme alla Chiesa Cattedrale e San Sebastiano organizza l’aspetto liturgico per tutto il centro città animando la comunità locale ed i tanti turisti presenti soprattutto nel periodo estivo.

Presso la Chiesa della Madonna è presente anche un servizio Caritas che assiura assistenza a 90 famiglie, in prevalenza straniere, presenti in centro città.

Dal 2017 è stato promotore anche dell’associazione “Corpo Italiano di San Lazzaro” che fa parte dell’Organizzazione internazionale San Lazzaro e che nello specifico è impegnata nell’attività di protezione civile nella protezione dei beni culturali in emergenza e da pochi mesi anche con un servizio di ambulanza per le attività socio assistenziali. L’invito ad essere presente a questa giornata è aperto a tutti per ringraziare l’impegno di Don Placido nel servizio alla comunità.

