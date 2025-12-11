Dona oggi, aiuta una famiglia domani

“Dona oggi e aiuta una famiglia domani”: un piccolo gesto potrà trasformarsi in un grande aiuto per tante famiglie bisognose, grazie ad una speciale iniziativa natalizia che prenderà vita al Centro Commerciale Fonti del Corallo da questo fine settimana fino al 21 dicembre. Fortemente voluto dalla direzione del Centro di Porta a Terra, promosso dalla Fondazione Caritas Livorno e Acli Provinciali Aps, il Natale che si presenterà da venerdì pomeriggio alle Fonti del Corallo, sarà forse meno commerciale e consumistico del solito, ma fortemente votato al sociale, rivolto ai soggetti fragili ed alle famiglie in difficoltà. ACLI e Caritas insieme cercheranno di regalare una speranza ed un piccolo sostegno ai senza tetto, a chi vive grazie al supporto delle mense per meno abbienti, a quelle famiglie che non hanno disponibilità neanche per comprare un regalo ai propri bambini. A tutti loro sarà dedicata una raccolta di alimenti a lunga conservazione (olio, tonno, legumi e carne in scatola, riso, biscotti, cereali, omogeneizzati), indumenti, biancheria e prodotti per l’igiene personale quotidiana (bagnoschiuma, shampoo, dentifricio e spazzolini, sapone, detergenti intimi, prodotti per l’igiene dei bambini).

Come fare a donare? Sarà allestito uno stand con ceste di raccolta nella hall del Centro (nella “piazza” al primo piano dove è presente il grande schermo): sarà questo il punto dove dal pomeriggio di venerdì 12 dicembre i volontari di ACLI e Fondazione Caritas saranno presenti per accogliere le donazioni e fornire tutte le informazioni necessarie. L’obiettivo è semplice ma di grande impatto: offrire un supporto concreto a chi ne ha più bisogno, contribuendo a rendere il Natale più sereno e dignitoso per le famiglie del territorio in difficoltà, con particolare riferimento alle famiglie più fragili seguite dalla Fondazione Caritas Livorno attraverso l’Emporio Solidale. Il punto di raccolta sarà attivo durante gli orari di apertura del Centro Commerciale, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19,30. Ma chi vorrà potrà in qualsiasi momento contribuire all’iniziativa deponendo la propria donazione negli appositi contenitori. “Purtroppo anche quest’anno, come e forse ancor di più che nel 2024, vi è la consapevolezza che molte famiglie e tante persone sole (molti anche i profughi dell’Ucraina) stiano affrontando situazioni di grande difficoltà economica -dichiarano i rappresentanti di ACLI e Fondazione CARITAS – Un piccolo gesto di ognuno può trasformarsi in un grande aiuto per tanti. Invitiamo tutti i cittadini a donare con generosità e ad unirsi a questa speciale catena solidale natalizia”. Con il Natale alle porte, ACLI, CARITAS e il Centro Commerciale Fonti del Corallo lanciano sostanzialmente un appello a tutta la cittadinanza: “insieme possiamo fare la differenza.” Per eventuali donazioni particolari il recapito da contattare è [email protected]. I dieci giorni del “Natale solidale” a Fonti del Corallo culmineranno poi sabato 20 dicembre, dalle 16,30 alle 19, con uno spettacolo di Natale presentato da Alby, con la presenza di giovanissimi cantanti, di scuole di danza, con musica, giochi e animazione. Presente anche Babbo Natale che accoglierà tutti i bambini, regalando loro una foto ricordo, stampata immediatamente sul posto. I giovanissimi cantanti, coordinati da Daniele Pelissero, presenteranno brani particolarmente toccanti, inclusi in “Voci sotto l’albero-Note di Pace”. Al termine di questo appuntamento la direzione del Centro Commerciale offrirà alla Fondazione Caritas una gift-card da destinare all’Emporio alimentare.

