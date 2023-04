DonArt da ThisIntegra

Da un’idea di Christian Longo, desideroso di donare i propri quadri in beneficienza, Giordana Pucciani e Rachele Casali si sono attivate immediatamente per la realizzazione di “DonArt"

Domenica 30 aprile un gruppo di artisti livornesi e non unirà diverse forme d’arte a fine benefico. Da un’idea di Christian Longo, desideroso di donare i propri quadri in beneficienza, Giordana Pucciani e Rachele Casali si sono attivate immediatamente per la realizzazione di “DonArt”… andiamo a scoprire di cosa si tratta…

All’interno di Thisintegra, in via Ganucci 3, potrete trovare quadri, foto e grafiche degli artisti, il tutto accompagnato da rappresentazioni teatrali, musica dal vivo e DJ set. L’ingresso sarà gratuito; durante la giornata potrete acquistare tutte le opere presenti ed il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Mayor Von Frinzius APS.

Mayor Von Frinzius APS è una giovane associazione, nata nel settembre 2022, ma la sua compagnia teatrale è attiva sin dal 1997 e diretta da Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini. La particolarità di questa compagnia è l’inclusività, adottata in tutti i loro spettacoli teatrali e spot televisivi.

A presentare l’evento alle 16 le due organizzatrici, Rachele Casali e Giordana Pucciani.

Seguirà un discorso a cura di Lamberto Giannini, registra della compagnia oltre che pedagogista e docente di filosofia e storia, che parlerà dello “scaraventarsi” e dell’imminente spettacolo della Compagnia Mayor Von Frinzius: “Scaraventati, ho fatto la mia”, che debutterà il 25 e 26 maggio al teatro Goldoni.

A seguire potrete osservare e partecipare ad alcuni esercizi teatrali eseguiti dai ragazzi e dalle ragazze della compagnia, condotti da Silvia Angiolini.

Dalle 17.30 alle 19 circa potrete ascoltare invece il debutto di un giovane gruppo livornese, i “Ciao Tse Lin”, composto da Federico Artiano al basso e voce, Francesco Mentessi alla batteria, e Luca Delsette alla chitarra elettrica. I tre accompagneranno la mostra con un vero e proprio “salotto musicale” stoner rock.

Chiuderanno il tutto Lee-Roy Giovannoni e Mattia Menichetti, due DJs livornesi che si alterneranno alla consolle in un back to back intrattenendo il pubblico con una selezione di musica tech house.

Ma ecco a voi i nomi degli espositori che hanno scelto di donare le proprie opere:

Francesco Ferrara aka Burnlobos, Gabiele Galli, Giordana Pucciani, Edoardo Raglianti, Andrea Forgiarini e Christian Longo.

Sarà possibile ammirare le fotografie ed i dipinti di questi giovani artisti gustandovi il menu Mayor creato per l’occasione. Potrete mangiare una delle schiacciatine Thisintegra composta da 4 assaggi selezionati tra le più buone nel menu più una bevuta (birra, coca, fanta, calice di vino bianco o rosso) al prezzo di 10€. E’ consigliato prenotare la cena al numero 375-598.2352.

Insomma, non c’è modo migliore per prepararsi al primo maggio.

Condividi: