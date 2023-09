“Donart – diverse forme d’arte a scopo benefico” domenica al Chioschino

Visto il grande successo della prima edizione, l’associazione Mayor Von Frinzius APS, in compartecipazione col Comune di Livorno, organizzerà tre nuove edizioni di “Donart – diverse forme d’arte a scopo benefico”. Il primo appuntamento sarà domenica 10 settembre dalle 15.30 presso il Chioschino di Filippo Brandolini in Villa Fabbricotti. Donart si rinnova, cambia location, ma il format resterà lo stesso: quadri, foto, musica dal vivo e dj set per sostenere l’associazione Mayor Von Frinzius APS.

Ad esporre le proprie opere sei artisti livornesi: Christian Longo, Eva Cavina, Eleonora Vajo porteranno i propri quadri mentre Giordana Pucciani, Giorgio Gregori e Serafino Fasulo esporranno una selezione delle loro foto più belle.

Dopo la presentazione a cura di Rachele Casali e Giordana Pucciani, organizzatrici dell’evento, seguirà un intervento di Lamberto Giannini, pedagogista e regista della Mayor Von Frinzius APS, che parlerà di adolescenza e crescita.

Alle 16.15 Silvia Angiolini, altra regista MVF, guiderà i partecipanti con esercizi teatrali volti a far conoscere il dietro le quinte della Compagnia teatrale.

Dalle 17 alle 18 potrete ascoltare le note del chitarrista Michelangelo Salvini, che porterà un programma di repertorio tardo-barocco, e a seguire l’evento si concluderà con un dj set di Lee Roy B2B Meni Times tech-house.

L’ingresso sarà gratuito e durante tutta la giornata potrete acquistare in contanti le opere presenti; il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Mayor Von Frinzius APS.

