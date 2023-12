“Donart – diverse forme d’arte a scopo benefico”, seicentesimo evento targato Mayor Von Frinzius

Sabato 16 Dicembre dalle 17 all’Ex Cinema Aurora potrete acquistare le opere donate, ascoltare della buona musica, divertirvi assistendo e partecipando ad esercizi teatrali guidati da Silvia Angiolini e magari fare anche un bell’aperitivo! L’evento è gratuito e ad ingresso libero

Rachele Casali, Giordana Pucciani e l’associazione Mayor Von Frinzius APS con la compartecipazione del Comune di Livorno, si tingono di colori natalizi per presentare una nuova edizione di “Donart – diverse forme d’arte a scopo benefico”.

Sarà una giornata particolarmente importante per l’associazione, infatti sarà il seicentesimo evento Mayor Von Frinzius!

Sabato 16 Dicembre dalle ore 17.00 presso l’Ex Cinema Aurora (Viale Ippolito Nievo 28, Livorno) potrete acquistare le opere donate, ascoltare della buona musica, divertirvi assistendo e partecipando ad esercizi teatrali guidati da Silvia Angiolini e magari fare anche un bell’aperitivo! L’evento è gratuito e ad ingresso libero.

L’associazione è molto orgogliosa e riconoscente per questo evento visto che tanti artisti, livornesi e non, hanno deciso di donare le proprie opere per poterla sostenere.

“Ciò che mi ha colpito di più di questa edizione” dichiara la presidente dell’associazione Rachele Casali “è che la maggior parte degli artisti si è proposta spontaneamente di partecipare all’evento. Avevamo già scelto il solito numero di persone che avrebbero esposto le proprie opere, ma abbiamo modificato la locandina ancora e ancora perché ogni volta qualcun altro chiedeva di potersi aggiungere per poter sostenere la Mayor Von Frinzius APS. Non credo che potremo mai sdebitarci adeguatamente, spero quantomeno di riuscire a trasmettere loro con il nostro teatro le stesse emozioni che loro hanno trasmesso a noi con la loro arte e la loro generosità.”

“Mi faccio testimone di un momento storico per questa realtà che ho creato nel 1997. Io c’ero al primo evento Mayor Von Frinzius, ed in quel momento mai avrei pensato che saremmo arrivati al seicentesimo, tantomeno che questo avrebbe coinvolto cosi tante persone pronte a sostenerci. Inizialmente la mia idea sembrava folle, e adesso siamo tutti qui, consapevoli di quanto sia importante portare avanti l’universo Mayor Von Frinzius. Nel cuore solo gratitudine, grazie.” – il regista Lamberto Giannini, fondatore della compagnia teatrale.

E’ il momento di iniziare a presentarvi gli artisti; il primo sarà Antonio Pilato, 27 anni, laurea all’Accademia di Belle Arti di Firenze preceduta da qualche anno passato ad Architettura, realizza stampe d’arte con la tecnica della xilografia, riprendendo involontariamente alcuni tratti estetici, e non solo, dell’espressionismo tedesco, anche se in generale cerca di seguire un pensiero e un gusto personale

Abbiamo poi Elena Russo, 28 anni, di origini piemontesi ma in Toscana da 20 anni. Da 7 anni si è avvicinata al mondo dei mandala, cosa che per lei è diventata una sorta di terapia. Anche quello che inizialmente sembra imperfetto, guardandolo alla fine nel suo complesso è perfetto proprio nella sua normale imperfezione.

Terzo artista da presentare Francesco Aragona, nato nel 1996 a Livorno, il quale porta avanti tante passioni, tra cui la pittura ed il creare con qualsiasi cosa gli capiti davanti, specialmente con il legno.

Per questa edizione di Donart porterà dei cuori realizzati sul legno associati ad alcune frasi. Lo scopo di questo suo progetto è quello di riportare l’attenzione delle persone sul cuore, sull’amore, sulle emozioni e sui valori, oggi troppo spesso tralasciati.

Maria Giovanna Bonvicini donerà uno dei suoi quadri il 16 Dicembre per l’edizione natalizia di Donart.

Nasce a Livorno nel 1940. Per necessità nella vita svolge altri mestieri ma ha sempre avuto una passione per la pittura. Si iscrive quindi nel 2010 all’accademia Trossi Uberti Livorno dove apprende le basi delle tecniche di pittura. Prosegue poi nel laboratorio della pittrice Dafne Stevens a Pontedera con cui espone in alcune mostre a livello locale.

“È un piacere partecipare all’iniziativa Donart perché l’arte ‘libera l’anima’ senza limiti di tempo, luogo o età.”

Il quadro scelto per l’occasione rappresenta il suo volo ideale.

Elisa di Paola, tatuatrice livornese di 25 anni, non ha mai frequentato corsi d’arte ma durante la pandemia, un po’ per noia e un po’ per curiosità, ha iniziato a dipingere ad olio riscontrando poi nella pittura una valvola di sfogo. Dipingendo riesce a staccare da tutto e ogni quadro è legato ad un ricordo e ad un piccolo pezzo di vita.

Inizialmente prediligeva la rappresentazione degli animali, ultimamente ha invece scoperto la bellezza del dipingere i paesaggi.

I quadri che esporrà a Donart ritraggono i suoi “posti del cuore” e i momenti quotidiani che la colpiscono.

Eleonora Vajo, che hagià partecipato alle precedenti edizioni di Donart, è una ragazza livornese di 26 anni che, sperimentando con tecnica mista, inserisce in paesaggi reali la sua visione di magico attraverso luci, ombre od elementi fantastici.

Segue Thea Becherini ed il suo progetto Color Line Fabric, nato il 28 marzo 2019 in un piccolo bar di Rosignano Solvay in compagnia di Wool Cuddles, una carissima amica.

La voglia di dipingere insieme alla necessità di aiutare il nostro pianeta ha portato Thea a realizzare le sue idee su stoffa, rendendola originale e unica

Il primo fotografo che vi presentiamo … non ha bisogno di presentazioni! Andrea Dani fotografa per pura passione dal 2011, paesaggista specializzato soprattutto in immagini che ritraggono la sua amata città, Livorno, esprime la sua arte “esponendo” sulla sua pagina Facebook scorci, paesaggi, bellissimi tramonti, persone o situazioni che rendono la città labronica davvero unica, facendo innamorare migliaia di persone delle sue opere.

Tra le molte rassegne e collaborazioni ha esposto nel maggio 2016canche come ospite all’interno della mostra internazionale “ImageNation 2016 – Eyes on the world” a Livorno e a Parigi per la rassegna “Street Sans Frontières”.

Dal 2019 è docente del corso base di fotografia per principianti organizzato dalla galleria d’arte “Extra Factory – Fatti di Arte” in Piazza della Repubblica a Livorno. A Donart esporrà 4 foto per la serie “Le 4 stagioni”.

Giordana Pucciani, fotografa e organizzatrice dell’evento, ha 27 anni, ha sempre amato l’arte in generale ma la fotografia è il mezzo con cui cerca di trasmettere l’emotività che ha dentro.

Anaïs Di Gregorio, nata a Milano nel 1998, ha capito fin dalla sua infanzia che l’arte sarebbe stata parte integrante della sua vita. Nel 2014 si è trasferita a Marsiglia in Francia, urbex (fotografie di luoghi abbandonati). Dopo 9 anni di studi in grafica, ha deciso di seguire la sua passione per la fotografia e di farne la sua professione.

Ha scelto di focalizzarsi su scene notturne con giochi di luci, ombre e colori vivaci. L’obiettivo é di trasportare gli spettatori in mondi ed emozioni diversi.

Silvia Casini, ex attrice Mayor Von Frinzius che porta con se un grande pezzo di cuore della Compagnia, ha 24 anni e le piace fotografare da quando è piccola. La prima macchina fotografica le è stata regalata da Babbo Natale. Questa passione l’ha accompagnata sempre, fino al regalo di laurea dei suoi amici: un corso professionale di fotografia. Oggi si diverte scattando, con la possibilità di scoprire e guardare il mondo con occhi diversi, alla ricerca di che cosa racchiudere dentro il quadrato dell’obiettivo che possa descrivere il suo sguardo, la sua personalità, il suo mondo.

Veronica Socci, classe 1972, è architetto e docente livornese.

“Jhon Lennon diceva “La vita è quello che ti accade quando sei tutto intento a fare altri progetti” e la fotografia le è “accaduta” nel 2020, grazie all’incontro con Giovanni La Francesca.

Scatta foto per sorprendersi e attraverso la sua unica macchina fotografica indaga luoghi e non luoghi.

Ha avuto diversi riconoscimenti fin da subito in ambito prima locale e poi nazionale, sia con selezioni che con premi, ed ha partecipato a mostre collettive in Toscana e non solo.

Alessandro Tommasini si avvicinò alla fotografia nel 2011, iscrivendosi al circolo Paolo Bonciani. Ha iniziato con foto di surf per passare poi a fotografare gruppi musicali nei vari locali toscani. Piano piano è passato ai paesaggi, e da un paio di anni si sta dedicando a un genere di foto alternativa.

Si tratta di foto fatte con un leggero movimento della macchina in fase di scatto.

Enrico Nello, fotografo naturalista, nasce nel 1997, vive a Livorno ed ho sempre scattato per passione da autodidatta. Inizialmente praticava principalmente la fotografia paesaggistica, ma negli ultimi 5 anni si è focalizzato sulla fotografia naturalistica etica (solo animali liberi nei loro habitat), spinto dalla sua passione per la natura e per l’osservazione dei suoi abitanti. Nei suoi scatti cerca sempre di trasmettere lo stupore e ammirazione che ha provato nel momento e di diffondere la bellezza di alcuni momenti rari che solo la natura ci può donare, se le si dedica il giusto tempo e rispetto.

Marta Lo Schiavo si è avvicinata alla fotografia una decina di anni fa; le piacerebbe trasmettere alle persone le stesse emozioni che prova quando fotografa. È alla ricerca sempre di qualcosa di nuovo: paesaggi , posti e persone da fotografare.

Passiamo a Federica Espinosa Grechi, in arte “Espiica”, cantante che intratterrà il pubblico di Donart dalle 18.00 alle 19.00:

“Scrivo, suono e canto da quando sono ragazzina, ma soltanto recentemente ho cominciato a farlo in pubblico sia come solista che con il mio gruppo chiamato Carcadè.

Durante la giornata di Donart eseguirò un misto di cover e pezzi miei, tutto in chiave acustica, piano e voce.”

Mattia Menichetti, classe 1994 in arte Meni Times e Lee-Roy Giovannoni, classe 1999 in arte Lee-Roy, suoneranno insieme per questa edizione di Donart proponendo una selezione di musica tech-house e house per intrattenervi dalle 19.00 fino a fine evento!

Costanza Pucciani, nata nel 1994 a Livorno e da poco attrice della compagnia Mayor Von Frinzius è sempre stata affascinata dall’arte in tutte le sue forme, dal 2018 lavora come grafica dopo essersi laureata in Graphic Design alla LABA di Firenze.

Per l’edizione natalizia di Donart ha deciso di donare tre stampe dal titolo “La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia”. Ha voluto dare una sua interpretazione visiva alle parole di Khalil Gibran lette da Gino Cecchettin durante il funerale della figlia Giulia, perché la vicenda l’ha toccata molto nel profondo. Una barca, un cipresso e un fiore che imparano a danzare sotto la pioggia emanando la loro luce positiva, nonostante le avversità che la vita porta. Ecco così anche noi dobbiamo imparare a fare.

Durante questa edizione di Donart ci sarà una grande novità … la lotteria di Natale!

L’estrazione avverrà durante l’evento. In premio ci sarà un quadro gentilmente donato da Arnia, partner dell’associazione MVF APS nel progetto DONART

Arnia è un’azienda che ha come missione quella di promuovere e favorire l’inserimento delle persone con autismo nel mondo del lavoro.

È tra le prime aziende in Italia fornitrici di servizi che si avvale prevalentemente di personale con autismo.

Inoltre, nel laboratorio Arnia LAB, vengono offerti percorsi individualizzati che consentono di lavorare su ogni ragazzo su vari livelli di difficoltà.

Per maggiori informazioni riguardo alle modalità di partecipazione contattate l’associazione alla mail [email protected]

In questa occasione saranno esposte anche le opere donate per le precedenti edizioni dei seguenti artisti:

Roberto Bartolini, Serafino Fasulo, Francesco Ferrara, Gabriele Galli, Giorgio Gregori, Christian Longo, Andrea Nieri, Marianna Nocera ed Edoardo Raglianti.

Durante la giornata parteciperanno anche alcune personalità vicine alla compagnia per parlare qualche minuto di questa realtà, orgoglio della città di Livorno.

Tra i probabili oratori abbiamo Luca Salvetti, Francesco Gazzetti, Claudio Marmugi, Francesca Ricci, Marco Bruciati, Serena Cassarri, Stefano Santomauro, Igor Protti …

