“Donart”, dj set, teatro, quadri foto e grafiche artistiche a scopo benefico

Da un’idea di Christian Longo, desideroso di donare i propri quadri in beneficienza, Giordana Pucciani e Rachele Casali si sono attivate immediatamente per la realizzazione di “Donart” … andiamo a scoprire di cosa si tratta

Sabato 4 novembre un gruppo di artisti livornesi e non unirà diverse forme d’arte a fine benefico. Da un’idea di Christian Longo, desideroso di donare i propri quadri in beneficienza, Giordana Pucciani e Rachele Casali si sono attivate immediatamente per la realizzazione di “Donart” … andiamo a scoprire di cosa si tratta.

All’interno della Sala Eventi del Palazzo dei portuali, primo piano, potrete trovare quadri, foto e grafiche degli artisti, il tutto accompagnato da rappresentazioni teatrali, musica dal vivo e DJ set. L’ingresso sarà gratuito; durante la giornata potrete acquistare tutte le opere presenti ed il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Mayor Von Frinzius APS.

Mayor Von Frinzius APS è una giovane associazione, nata nel settembre 2022, ma la sua compagnia teatrale è attiva sin dal 1997 e diretta da Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini. La particolarità di questa compagnia è l’inclusività, adottata in tutti i loro spettacoli teatrali e spot televisivi.

A presentare l’evento alle ore 15.30 le due organizzatrici, Rachele Casali e Giordana Pucciani.

Seguirà un discorso a cura di Lamberto Giannini, registra della compagnia oltre che pedagogista e docente di filosofia e storia, ed alcuni esercizi teatrali eseguiti dai ragazzi e dalle ragazze della compagnia, condotti da Silvia Angiolini.

Dalle 17.30 alle 19.00 circa potrete ascoltare invece la cantautrice Miriam Cassarino, in arte Flamen, accompagnata al pianoforte da Matteo Giovannelli, ed il dj set di Prezio Highgroove, dj livornese innamorato della musica e della cultura jamaicana.

Ma ecco a voi i nomi degli espositori che hanno scelto di donare le proprie opere:

Francesco Ferrara aka Burnlobos, Gabiele Galli, Giordana Pucciani, Marianna Nocera, Roberto Bartolini, Eleonora Vajo, Andrea Nieri, Christian Longo e Andrea Forgiarini.

Sarà possibile ammirare le fotografie ed i dipinti di questi giovani artisti gustandovi favolosi aperitivi del Cafè Sunshine.

L’evento è realizzato in compartecipazione con il Comune di Livorno ed è stato possibile anche grazie alla collaborazione ed al parternariato con il Cinema Teatro i 4 Mori.

Insomma, non c’è modo migliore per passare un sabato tra arte e allegria, vi aspettiamo.

