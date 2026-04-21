Donazione sangue biancoazzurra, ottavo appuntamento il 21 maggio

Cresce l’impegno dei tifosi piellini per sostenere il centro trasfusionale cittadino: aperte le adesioni per la nuova giornata solidale promossa dai Rebels. Ecco come partecipare e tutte le informazioni utili

Torna l’appuntamento con la solidarietà biancoazzurra. Lunedì 21 maggio è in programma l’ottava edizione di “Sangue Biancoazzurro”, l’iniziativa promossa dai Rebels Pielle Curva Sud per incentivare la donazione e contribuire concretamente all’attività del centro trasfusionale di Livorno.

La giornata di donazione inizierà alle ore 8 e, come di consueto, sarà organizzata tramite una lista dedicata. Per partecipare è necessario inviare un messaggio WhatsApp a Paolo (consigliere AVIS) al numero 328 958 4709, così da essere inseriti nel gruppo dei donatori. Gli organizzatori raccomandano di non contattare direttamente il centro per le prenotazioni, al fine di evitare disguidi.

Chi non potrà essere presente il 21 maggio avrà comunque la possibilità di aderire al gruppo ufficiale “Sangue Biancoazzurro” inviando un messaggio allo stesso numero: l’iscrizione non comporta obblighi né costi, ma consentirà di effettuare donazioni in autonomia mantenendo il legame con l’iniziativa.

Per informazioni sanitarie o chiarimenti sulla donazione è possibile rivolgersi direttamente all’AVIS Comunale Livorno, che resta il punto di riferimento per ogni aspetto medico.

L’obiettivo è superare la partecipazione delle edizioni precedenti, rafforzando una rete di donatori sempre più ampia. Donare sangue rappresenta infatti un gesto fondamentale: in Italia le trasfusioni contribuiscono a salvare circa 630mila persone ogni anno e, ad oggi, non esistono alternative in grado di sostituire il sangue umano.

Un atto di solidarietà verso gli altri, ma anche un’opportunità per prendersi cura di sé: i donatori vengono sottoposti a controlli e analisi utili per monitorare il proprio stato di salute. Inoltre, la normativa prevede per i lavoratori il diritto a una giornata di permesso retribuito in occasione della donazione.

L’appello dei RebelsGirls Pielle e dei Rebels Pielle Curva Sud è chiaro: “Cerchiamo di essere ancora di più dell’ultima volta”.

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