“Donna, Libro, altro”, al via la rassegna al femminile con Maddalena Crepet

Sì parte venerdì 20 Settembre, con ‘Ci siamo traditi tutti’ Solferino editore, di Maddalena Crepet, opera prima, un affresco duro e crudo sugli anni ’70, un periodo drammatico e intenso del nostro recente passato, indagato e raccontato senza moralismi o retorica.

E’ ai nastri di partenza, anche quest’anno, la rassegna “Donna, Libro, altro”, una serie di quattro appuntamenti letterari, tutta al femminile, ideata e organizzata da Enrico Pompeo, insegnante e scrittore, in collaborazione con la libreria Feltrinelli di Livorno.

Questa iniziativa, ospitata nella sede della Libreria, in via di Franco 12, a Livorno, giunta alla seconda edizione, si avvale della collaborazione di Cecilia Caleo e Camilla Del Corona, bibliotecarie, che dialogheranno con le scrittrici, del circolo LAAV, Lettori Ad Alta Voce e del Movimento Nonviolento di Livorno. Gli incontri si svolgeranno tutti alle ore 18.00.

L’obiettivo è dare voce a libri e autrici originali, interessanti e capaci di raccontare in modo efficace la contemporaneità.

Sì parte venerdì 20 Settembre, con ‘Ci siamo traditi tutti’ Solferino editore, di Maddalena Crepet, opera prima, un affresco duro e crudo sugli anni ’70, un periodo drammatico e intenso del nostro recente passato, indagato e raccontato senza moralismi o retorica.

Venerdì 27 Settembre, invece, sarà la volta di Gea Finelli, con ‘Nel mare di Elsa,’ Nutrimenti, un’ opera delicata e approfondita su Elsa Morante e sul periodo che la grande scrittrice ha passato nell’isola di Procida, con episodi che saranno importanti per la sua formazione di donna e di autrice.

Venerdì 4 ottobre sarà con noi Nicoletta Verna, con il suo ‘I giorni di vetro’ Einaudi, un romanzo che affonda nel periodo nero della nostra storia, partendo dal delitto Matteotti e attraversando tutto il ventennio, non edulcorando la violenza, ma mantenendo la volontà di superamento e trasformazione. Queste le parole di un famoso lettore sul libro: Nicoletta Verna ha scritto un romanzo familiare di rara intensità che affonda nell’enigma di un sentimento di colpa senza redenzione.» Corrado Augias.

Ultimo libro presentato sarà ‘La Gentile’, edito da Voland, ultima fatica letteraria di Roberta Lepri, la storia di un grande progetto filantropico: la fondazione di una scuola per i figli dei contadini agli inizi del’900. Un romanzo storico appassionante che si interroga sui limiti dell’amore e sulla forza vitale dell’odio.

Maddalena Crepet – Maddalena Crepet è nata a Roma nel 1994. E’ figlia del noto psichiatra Paolo Crepet. Nel 2013, conseguita la licenza liceale presso il Liceo Classico Virgilio, si trasferisce a Padova, dove si iscrive alla facoltà di Lettere Moderne, continuando a coltivare la passione per le materie umanistiche.

Nel 2016 consegue con lode la laurea Triennale, e nel 2019 con lode quella Magistrale in Linguistica, nel medesimo ateneo patavino. Durante il periodo di Magistrale vince la borsa di studio Erasmus, e vive sei mesi in Belgio, nella cittadina universitaria di Leuven. Nello stesso 2019, dopo una parentesi inglese nella città di Bristol, si trasferisce a Torino, dove frequenta il biennio del College Scrivere presso la Scuola Holden. La passione per la letteratura assume forma concreta e personale, trasformandosi nel suo primo romanzo, Due fabbriche negli occhi, progetto finale del suo percorso di formazione. Da sempre cerca di fondere l’interesse per la storia, antica e contemporanea, con quello per il giornalismo e l’attualità.

Condividi:

Riproduzione riservata ©