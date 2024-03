“Donna, libro, altro”. Via alla rassegna alla Feltrinelli

Nell’ambito degli eventi che celebrano la giornata della donna dell’8 marzo a Livorno si inaugurerà la rassegna ‘Donna, libro, altro’, ideata e organizzata da Enrico Pompeo, ospitata nella sede della libreria Feltrinelli.

Si tratta della presentazione di tre libri, tutti firmati da scrittrici, che si troveranno a dialogare con lettrici forti, operatrici culturali, bibliotecarie, con l’obbiettivo di indagare la condizione femminile e lo sguardo di una donna sul mondo e sulle situazioni più nascoste.

Il primo appuntamento è, ovviamente, venerdì 8 marzo alle ore 17.30, quando Giuliana Magli, insegnante e attivista in movimenti femministi, dialogherà con Caterina Corucci, scrittrice che presenterà ‘Avorio Rosso’, Mds editore, una storia cruda, ma con aperture di speranza, di una ragazza filippina arrivata in Italia e costretta a subite tutti gli stereotipi e i pregiudizi della nostra mentalità.

Si proseguirà, poi, venerdì 15 marzo alle 17.30 con ‘Metà giardino, metà galera’ di Alessia La Villa, educatrice e operatrice in carcere, e Leandro Vanni, Erickson, uno spaccato sul ruolo e l’importanza della musica nella vita dei detenuti. Presenterà Camilla Del Corona, bibliotecaria e operatrice culturale di Itinera.

Ultimo appuntamento sarà quello di giovedì 21 marzo, sempre alle ore 17.30, con Cristina Trinci, scrittrice e bibliotecaria, che presenterà il suo ‘Incompiuta bellezza’, Fallone Editore, una storia di un rapporto difficile tra madre e figlio, con un senso di colpa, mai espresso totalmente, della donna, sessantottina, per aver abbandonato il sogno della rivoluzione per la maternità.

A condurre questo incontro sarà Cecilia Caleo, anch’essa bibliotecaria, operatrice culturale per Itinera e referente di un Gruppo di Lettura storico a Livorno.

