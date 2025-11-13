Donne che fotografano donne, al Centro Donna la presentazione del calendario

L’iniziativa è promossa e curata dalla Cooperativa Itinera e dal Tavolo di coprogettazione del Centro Donna, con l’obiettivo di valorizzare lo sguardo femminile nella fotografia e promuovere la creatività delle donne

Sabato 15 novembre, alle ore 18 al Centro Donna, verrà presentato il calendario 2026 realizzato con le 12 fotografie premiate nell’ambito della mostra “Donne che fotografano donne”, svoltasi durante Effetto Venezia 2025. L’iniziativa è promossa e curata dalla Cooperativa Itinera e dal Tavolo di coprogettazione del Centro Donna, con l’obiettivo di valorizzare lo sguardo femminile nella fotografia e promuovere la creatività delle donne attraverso un linguaggio visivo potente e inclusivo. Le 12 immagini selezionate da una giuria guidata dalla fotografa professionista Laura Lezza sono state raccolte in un calendario che celebra la sensibilità, la forza e la diversità delle donne protagoniste – davanti e dietro l’obiettivo. Durante la serata di presentazione, oltre alla scoperta del calendario, il pubblico potrà assistere a un concerto a cura de “Il Sestante” e partecipare a un aperitivo conviviale, un momento di incontro e condivisione aperto a tutta la cittadinanza. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©