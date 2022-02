Donne. Difesa personale e prevenzione, ecco “Non ti temo mi difendo”

Il 19 febbraio nella palestra New Colosseum, via dei Bagnetti 9, si terrà la terza edizione del progetto “Non ti temo mi difendo", format internazionale di difesa personale e prevenzione della violenza dedicato esclusivamente alle donne. Evento gratuito

Mediagallery

Il 19 febbraio nella palestra New Colosseum, via dei Bagnetti 9, si terrà la terza edizione del progetto “Non ti temo mi difendo”, format internazionale di difesa personale e prevenzione della violenza dedicato esclusivamente alle donne. Il progetto, rivolto alle fasce deboli e nello specifico, alle donne vittime di violenza, è stato fortemente voluto dal suo ideatore e promotore, maestro Diego Ferrari, effettivo della polizia di Stato e presidente di K.S.A. Martial Art con sede ad Alessandria.

“Non ti temo mi difendo”, ha ottenuto nel 2018 il patrocinio diretto del Ministero dell’Interno e del Coni con lettera ufficiale del presidente Malagò. Associazioni come Lions Club, Zonta Club, Confesercenti, Camera di Commercio di Alessandria, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, hanno tutte patrocinato e finanziato la realizzazione di questo format divenuto itinerante per tutta l’Italia. I maestri istruttori, presenti nei format “Non ti temo mi difendo” offriranno la loro opera in maniera del tutto gratuita.

Il progetto si inserisce in un contesto più ampio, quello della legittima difesa e della sicurezza, e non per ultimo della prevenzione della violenza sulle donne.

“Non ti temo e mi difendo” è un format con marchio registrato, operante nella difesa personale delle donne. Con il concetto di difesa personale “non ti temo mi difendo” intende non solo l’aspetto pratico, ma tutti gli aspetti della prevenzione, della sensibilizzazione culturale, gli aspetti psicologici e traumatici che ruotano intorno alla violenza sulle donne.

Lo stesso ha come obiettivo quello di infondere sicurezza tra le donne, mediante l’insegnamento di moderne tecniche psicologiche e pratiche anti violenza e la formazione specifica in materia, delle partecipanti, il tutto supportato dall’assistenza di psicologi specializzati nella pre e post aggressione, da personale delle forze dell’ordine e dai consigli iniziali in fase di stesura programma da parte della dottoressa Francesca Malatacca, psicologa e direttore scientifico di “Vite senza paura” Onlus.

A Livorno grazie all’interessamento del maestro Giuliano Morelli, responsabile tegionale di Ksa Martial Arts, si è riusciti ad organizzare l’edizione 2022 dell’evento “Non ti temo mi difendo”, con il patrocinio del Comune di Livorno, sensibile alla tematica sociale delle donne e dei loro diritti che ha concesso l’utilizzo del logo.

Il ricavato delle offerte, relativo alla consegna delle magliette dedicate all’iniziativa, come di consueto, verrà totalmente devoluto in beneficenza, ad una delle associazioni operanti nel settore della tutela e difesa dei diritti della donna, che verrà indicata a breve.

L’evento sarà totalmente gratuito e gli istruttori, appartenenti ai corpi speciali, ed alle forze armate in generale, saranno disponibili per tutte quelle donne che vorranno partecipare e che ci auguriamo siano numerose per una iniziativa di rilievo sociale e pratico in un contesto che purtroppo sempre più spesso fa parlare di atti aggressivi e violenti nei loro confronti.