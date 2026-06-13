Donne e vino, alla Rotonda 31 un incontro con la prima Master of Wine italiana Cristina Mercuri

Martedì 16 giugno dalle 16.45 un pomeriggio dedicato alla leadership femminile nel settore vitivinicolo. Intervista, testimonianze e degustazione con aperitivo: parte del ricavato sarà devoluto a una Onlus

Un’occasione per riflettere sul ruolo delle donne nel mondo del vino, valorizzandone competenze, talento e capacità imprenditoriali. Martedì 16 giugno, a partire dalle 16.45, la Rotonda 31 (ex Chalet della Rotonda) ospiterà un nuovo appuntamento del progetto “Incontri di Valore”, promosso dalle Commissioni Pari Opportunità e Lavoro e patrocinato dal Comune di Livorno e dalla data-end=”762″>Commissione Pari Opportunità della Toscana.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire una riflessione concreta sui temi della parità di genere, della leadership femminile, dell’imprenditoria e della crescita culturale in uno dei comparti più rappresentativi del territorio, quello vitivinicolo. Un settore che, nonostante i progressi degli ultimi anni, continua a essere caratterizzato da stereotipi e disparità, soprattutto nei ruoli decisionali e di rappresentanza.

data-start=”1207″ data-end=”1670″>Ospite principale dell’incontro sarà Cristina Mercuri, prima Master of Wine italiana, una delle massime qualifiche internazionali nel settore enologico. Mercuri sarà intervistata dalla giornalista de La Stampa, Lara Loreti, in un confronto che approfondirà le opportunità e le difficoltà che le donne incontrano nel percorso professionale legato al mondo del vino, offrendo al tempo stesso esempi e modelli capaci di ispirare le nuove generazioni.

data-start=”1672″ data-end=”1943″>L’evento si propone inoltre come uno spazio di dialogo e confronto sul valore della presenza femminile nei contesti professionali e imprenditoriali, promuovendo una cultura del lavoro sempre più inclusiva, basata sul merito, sulla formazione e sulla capacità di innovare.

A seguire, dalle 18, è prevista una degustazione con aperitivo servita da Fisar Livorno e condotta da Giovanna Caponi, produttrice vitivinicola della cantina Le Palaie di Peccioli. Attraverso il racconto della propria esperienza di imprenditrice, madre e professionista, Caponi porterà la testimonianza di chi ha costruito il proprio percorso in un settore tradizionalmente percepito come maschile, affrontando sfide quotidiane ma cogliendo al tempo stesso importanti opportunità di crescita e affermazione.

Una testimonianza che vuole rappresentare un esempio concreto di leadership femminile, resilienza e passione, contribuendo a superare stereotipi ancora presenti nel mondo del lavoro e dell’impresa.

Parte del ricavato della serata sarà devoluto a una Onlus, il cui nome verrà comunicato nel corso dell’evento.

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