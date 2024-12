Donne in Musica: il Cantautorato delle Donne

Termina sabato 14 dicembre, al Centro Donna di Largo Strozzi, 3, la rassegna Donne in Musica promossa dall’Associazione Il Sestante Solidarietà aps, dal Centro Donna e dal Comune di Livorno, con la direzione artistica di Chiara Pellegrini.

L’ultimo dei tre incontri in programma è dedicato alla musica cantautorale, al femminile.

Dopo i due precedenti appuntamenti dedicati alle donne nella musica popolare e alla lotta contro la violenza sulle donne, la rassegna si concluderà con “Il Cantautorato delle Donne”. A esibirsi due artiste d’incredibile talento: la giovanissima artista emergente Violet con i suoi pedali e suoni elettronici e Valeria Caliandro, cantautrice toscana con una grande esperienza alle spalle, pianista, cantante ed insegnante che si esibirà in “solo”.

Ricordiamo che Donne in Musica è una rassegna tutta al femminile che ha visto sei artiste esibirsi in un incontro al mese da Ottobre a Dicembre, all’insegna della madre di tutte le arti: la Musica.

PROGRAMMA DELLA SERATA

ore 18:30 – Breve introduzione della Direttrice Artistica Chiara Pellegrini;

ore 18:40 – Inizio concerto VIOLET, voce, chitarra ed effetti;

ore 19:15 – VALERIA CALIANDRO, voce, pianoforte e chitarra;

Violet è una cantautrice Livornese, poli-strumentista, classe 2000. Nonostante risieda comodamente nel Pop, il suo stile è vario, maturato fra gli anni spesi in conservatorio, quelli in cui ha fatto parte di un coro gospel e la passione per ogni genere musicale, in particolare lo screamo ed il punk.

Violet ha fatto la sua prima apparizione televisiva nel 2019, nel programma The Voice of Italy, dove ha fatto parte del Team Morgan, partecipando poi a Dream Hit 2020 per finire scrivendo e cantando una canzone per il film di Ruffini “Ragazzaccio” uscito nel 2022.

Con testi figurativi (spesso mitologici) che riflettono sul mondo in cui viviamo, sulla vita quotidiana, ma che parlano anche delle battaglie con depressione e l’ansia, affronta tutto con toni sarcastici, ironici e diretti in un mondo che passa dal fatato al Goth.

Valeria Caliandro nasce a Firenz. Studia pianoforte classico dall’età di sei anni, canta in un coro gospel durante l’infanzia e inizia a studiare chitarra a vent’anni. Coltiva contemporaneamente un amore per la scrittura e scrive canzoni da sempre.

Nel 2012 pubblica con lo pseudonimo ‘Vilrouge’ il suo primo album, “Immacolato caos”. Negli stessi anni pubblica racconti su riviste letterarie della scena fiorentina. Nel 2015 suona prima di Francesco De Gregori.

Nel 2017 apre “Eco di Sirene Tour” di Carmen Consoli nei teatri toscani. Nel 2019 si spoglia della dimensione della band e pubblica con il suo nome di battesimo il disco ‘La seducente

assenza’, prodotto da Lorenzo Tommasini.

Porterà i brani in tour in tutt’Italia in formazione acustica, ianoforte, voce e archi, insieme alla violoncellista Sara Soderi e il violinista Jacopo Ciani. Nel 2022 esce “Miniature” per Black

Candy Produzioni, con la collaborazione di Paolo Benvegnù e Eugenio Sournia (Siberia).

Ricordiamo che tutti gli incontri sono a ingresso libero, senza prenotazione e che i posti sono limitati; consigliamo quindi la puntualità.

