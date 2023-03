“Donne nella sabbia”, il libro di Giovanni Neri

Presentazione del libro “Donne nella sabbia” di Giovanni Neri. Quando? Giovedì 30 marzo alle 17.30 nel Salone delle Cerimonie de “Il Tirreno” in viale Vittorio Alfieri 9. Conduce la giornalista Ilaria Guidantoni. Sarà presente l’autore.

Il romanzo è la storia di Marina, ufficiale medico della Folgore e di Ettore, ufficiale e giornalista che si ritrovano dopo tanti anni di lontananza a Herat nei giorni della ritirata dall’Afghanistan. Nel caos del ripiegamento della Coalizione, Marina dovrà combattere a lungo per sopravvivere e l’unico aiuto che avrà sarà da parte di altre donne. Ambientato tra le rocce e i deserti afghani, Donne nella sabbia, (prossimamente nelle librerie per i tipi di Ctl Editore in Livorno) è però una storia d’amore e di guerra universale. Perché Marina e Ettore sono dentro di noi e Amore e Morte sono ovunque, in Italia come in Afghanistan, tra le strade di Teheran o tra le macerie di Bakhmut.

Disponibile su https://www.ctleditorelivorno.it/libricartacei (pag. 227 euro15,50)

