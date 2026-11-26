Dopo 40 anni il viaggio in Turchia a bordo di una Renault 4 rivive in una mostra

Foto inviata dai protagonisti del viaggio

Dal 5 al 12 dicembre alla Fortezza Nuova una mostra fotografica ripercorre il viaggio del 1986 che portò tre livornesi fino al Monte Nemrut. Il 5 e 6 dicembre anche il quinto Raduno Renault 4

Nel 1986 tre livornesi partirono a bordo di una Renault 4 per raggiungere il Monte Nemrut, in Turchia. Un viaggio che oggi, a quarant’anni di distanza, rivive attraverso le fotografie dell’epoca nella mostra “Quarant’anni di un viaggio straordinario”, in programma dal 5 al 12 dicembre alla Fortezza Nuova. L’esposizione racconterà attraverso le immagini le tappe e i momenti di quell’avventura, ripercorrendo un’esperienza che ha per protagonisti tre livornesi e la loro Renault 4. In occasione della mostra, il 5 e 6 dicembre si svolgerà anche il quinto Raduno Renault 4. Per la giornata di sabato 5 dicembre, anche i visitatori della mostra potranno prenotare, fino a esaurimento dei posti disponibili, alcune attività: una visita guidata della Fortezza Nuova con tour virtuale, un pranzo a buffet e un giro di Livorno a bordo di un pullman turistico. Alle 17, nella Sala degli Archi, è prevista inoltre la presentazione del libro Tre livornesi e una Renault 4. Per informazioni e prenotazioni delle attività è possibile contattare anche tramite WhatsApp il numero 339 564 9439. Le disponibilità sono limitate ai posti ancora disponibili.

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