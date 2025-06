Doppio appuntamento con il Teatro (Con)Temporaneo dell’Associazione Cespuglio Ecosistema Teatrale

Nuovi appuntamenti con il Teatro (Con)Temporaneo dell'Associazione Cespuglio Ecosistema Teatrale. Il mese di luglio comincia alla grande con uno spettacolo e un workshop di drammaturgia

Nuovi appuntamenti con il Teatro (Con)Temporaneo dell’Associazione Cespuglio Ecosistema Teatrale. Il mese di luglio comincia alla grande con uno spettacolo e un workshop di drammaturgia.

“Una storia bizzarra” – Il primo evento si svolgerà il 2 luglio alle ore 21 sempre all’interno degli spazi dei Magazzini Generali (via della Cinta Esterna, 50). Sul palco la resituzione di un laboratorio di Agave Teatro a cura di Elena De Carolis. Si tratta di “Una storia bizzarra” studio e la riflessioni su “Bizarra” di Rafael Spregelburd.

Nella Buenos Aires del 2003 sull’orlo del collasso economico, un gruppo di artisti si unisce per reagire al senso di sconfitta e di frustrazione e per far sentire la propria voce. Nasce così “BiZARRA”: una teatronovela in dieci puntate scritta da Rafael Spregelburd, uno dei più importanti drammaturghi contemporanei. Accostando due generi lontani come la prosa e la televisione, mescolando cultura alta ed evasione televisiva, “Bizarra” diverte ed emoziona. Un’antica profezia e una strana eclissi solare: due gemelle, figlie della cantante bionda degli ABBA, vengono separate alla nascita con diverse fortune: Velita è la bambina povera e affamata, Candela è la bambina ricca e triste. Si celebra il loro ventunesimo compleanno e… per conoscere cosa succederà non vi resta che partecipare allo spettacolo.

Con: Luca Cancellieri, Simone Casalini, Maria Cilli, Francesca Denora, Giulio Maria Di Salvo, Sara Doroszkiewicz, Mattia Giannelli, Angelica Maritini, Giulia Nazarri, Mariella Pagni, Giulia Stagi.

Prenotazione spettacolo “Una storia bizzarra” – Necessaria la prenotazione perché lo spazio prevede 45 posti. L’ingresso è di 10 euro. Per prenotazioni e informazioni 3287013206, mail: [email protected] – www.alessiacespuglio.com alla pagina Cespuglio Ecosistema Teatrale.

Workshop di drammaturgia –Il 2 luglio ore 18.30 a “Leggermente” in villa Fabbricotti Alessia Cespuglio farà il suo debutto come autrice di narrativa, con la presentazione del suo primo romanzo “Dovrei sapere perchè/storia di come sono diventata grande”, interverranno Claudia Pavoletti e Giampaolo Berti, presidente So.Crem.

E con questo nuovo debutto sulle spalle, si parla di scrittura e drammaturgia nel workshop del Teatro (Con)Temporaneo.

Il 4-5-6 luglio i Magazzini Generali ospiteranno il workshop di drammaturgia “Le parole che non ti ho detto” condotto da Alessia Cespuglio. Articolato su tre giorni (venerdì 4 luglio ore 19-22; sabato 5 luglio ore 10-13 e ore 14- 19; domenica 6 luglio 10-13; 14-19 con restituzione dei lavori ore 21) il workshop cercherà di andare a recuperare parole impigliate in un altrove per trovare una forma che il teatro restituirà modificata e rinnovata. Sono previste uscite in giro per la città in cerca di ispirazione. Probabile una breve tratta in treno.

Il costo del workshop ha il costo di 100 euro.

Per informazioni e prenotazioni: 3287013206.

Il Teatro (Con)Temporaneo – Il Teatro (Con)Temporaneo è uno spazio teatrale con 50 posti e un palco ed è allestito ai Magazzini Genrali per poter ospitare una nuova esperienza cittadina. Alessia Cespuglio gioca con la parola “contemporaneo” per citare il teatro prodotto a partire dall’inizio del XX secolo a ora e la parola “temporaneo” per indicare la caratteristica di questo nuovo spazio: la sua durata. Lo spazio infatti avrà vita per un mese soltanto. Questa scelta nasce un po’ per gioco e un po’ per necessità: da quasi un anno Cespuglio ha fondato la sua compagnia e conduce i suoi laboratori per adulti ed è diventato fondamentale trovare uno spazio per portare in scena i suoi 30 allievi che andranno in scena con tre diversi spettacoli. Trovando ascolto e ospitalità presso i Magazzini Generali, ha preso forma questo progetto di un teatro temporaneo.

La Cespuglio Ecosistema Teatrale – È un’associazione nata a novembre 2024, fondata Alessia Cespuglio, che ne cura la visione creativa e ne dirige le attività. Sebbene sia in attività da pochi mesi lavora già a pieno ritmo su progetti che interessano il territorio della città di Livorno, attraverso i laboratori teatrali rivolti agli adulti di cui vanta già oltre 40 partecipanti, laboratori teatrali con l’associazione Mediterraneo che si occupa di Salute Mentale e con il Serd e la Coop. San Benedetto che si occupa di tossicodipendenze. L’associazione vuole e mira ad instaurare progetti con artisti singoli e compagnie nazionali, per portare sul territorio un valore aggiunto in continua crescita come un vero e proprio “ecosistema” capace di arricchirsi continuamente.

Il programma

2 luglio ore 21 UNA STORIA BIZZARRA

Studio e riflessioni su Bizarra di R. Spregelburd a cura di Elena De Carolis.

4-5-6 luglio Workshop di drammaturgia

LE PAROLE CHE NON TI HO DETTO

condotto da Alessia Cespuglio.

10-11-12 luglio ore 21 MI BASTÒ QUELLO SGUARDO. NESSUNO MI AVEVA MAI

GUARDATA COSÌ

Di e con Chiara Pellegrini e Alessia Cespuglio.

Condividi:

Riproduzione riservata ©