Doppio appuntamento in Fortezza Nuova: Niño de Nugola e i Weekend Martyr

Fortezza Elettrica lancia ogni due giovedì del mese il dj-set di Niño de Nugola. Venerdì sarà la volta degli Weekend Martyr, il progetto di Riccardo Prianti e Elia Lazzerini, che presentano dalle 21:30, con Giulio Maria al basso, l’anteprima dell’ultimo lavoro

Fortezza Elettrica lancia ogni due giovedì del mese il dj-set di Niño de Nugola. Il chitarrista degli “Ico e i casi umani”, la band alla ribalta della scena indipendente che cavalcherà i palchi dei festival di tutta Italia, già conosciuto per le sue selezioni musicali che agitano le folle, spaziando dalla new wave al rock n roll, diventa un appuntamento fisso per l’estate in Fortezza Nuova. Rigorosamente in vinile, dalle 20 alle 24, a ingresso gratuito. Così, il dj “adatto alle tue feste, compleanni, matrimoni, divorzi, pranzi di lavoro e funerali”, come si presenta sui social, farà tappa a Livorno tra un concerto e l’altro, nella sua versione più scanzonata: l’“AperiNiño”. Il divertimento è assicurato.

Venerdì sarà la volta degli Weekend Martyr, il progetto di Riccardo Prianti e Elia Lazzerini, che presentano dalle 21:30, con Giulio Maria al basso, l’anteprima dell’ultimo lavoro. Il loro repertorio spazia da ballate folk lisergiche a brani schizzati e pungenti, mediati da un gusto glam. Registrano il primo disco nel 2019, presso Orfan Records di Niccoló Mazzantini, in uscita con Aloch Dischi, caratterizzato dagli ambienti psichedelici e l’attitudine punk. Nel 2023, il gruppo torna con un nuovo album registrato, prodotto e mixato da Marco Fasolo (Jennifer Gentle, I Hate My Village). Il lavoro cambia radicalmente la direzione artistica intrapresa e segna un punto di svolta verso una nuova dimensione musicale: più sofferto e viscerale, dettato da una natura minimale e cupa, che lascia spazio a canzoni visionarie e brani più agitati. Seguirà l’esibizione, a ingresso gratuito, all’interno del bar di Fortezza Elettrica il dj-set di Shemixes.

Condividi: