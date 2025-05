“Dormono, dormono sulla collina”, giovedì Laboratori in scena in Goldonetta

Prosegue giovedì 8 maggio alle 21, in Goldonetta, Laboratori in scena, la rassegna teatrale organizzata dalla Fondazione Teatro Goldoni, che comprende sia gli spettacoli della Bottega d’Arte che “Studenti alla Ribalta!”

Prosegue giovedì 8 maggio alle 21, in Goldonetta, Laboratori in scena, la rassegna teatrale organizzata dalla Fondazione Teatro Goldoni, che comprende sia gli spettacoli della Bottega d’Arte che “Studenti alla Ribalta!”, la storica rassegna giunta quest’anno alla sua XXVII edizione nata per dare visibilità al prodotto finale dei laboratori teatrali attivati all’interno di alcune scuole.

Sul palco i partecipanti del Laboratorio Corpo, voce e parola: strumenti per insegnare con Dormono, dormono sulla collina, uno spettacolo tratto dall’antologia di Spoon River.

Circa una ventina di docenti, porteranno sul palco l’esito di un laboratorio di formazione che li ha visti riflettere con i docenti Chelo Zoppi, Annalisa Cima, Niki Mazziotta ed Emanuele Gamba, sugli strumenti espressivi della voce, del movimento e della parola.

La Goldonetta apre le porte al mondo della scuola e dei suoi principali artefici, alla poesia di Edgar Lee Master, alla poesia dell’autore americano dell’Antologia di Spoon River e alla delicata magia musicale del genovese Fabrizio De André.

Nel mezzo, fra l’America e la Liguria, terza interprete di questa storia, Fernanda Pivano, del suo primo incontro con l’Antologia, ricorda: «L’aprii proprio alla metà, e trovai una poesia che finiva così: “mentre la baciavo con l’anima sulle labbra, l’anima d’improvviso mi fuggì”. Chissà perché questi versi mi mozzarono il fiato: è così difficile spiegare le reazioni degli adolescenti».

Per un’adolescente, come la Pivano, cresciuta in un’epoca dominata dall’ “epicità a tutti i costi”, i versi di Masters e la loro “scarna semplicità” furono una rivelazione e la serata a teatro Dormono, dormono sulla collina, tenterà di restituire attraverso i corpi, le voci e i cuori dei nostri docenti/allievi, questa stessa delicata, struggente passione di vivere di chi ormai ha passato il confine e non è più fra noi.

Fra improvvisazioni fisiche, canti e piccole narrazioni, il palcoscenico della Goldonetta rievocherà uno sguardo verso quella collina, abitata da una umanità tanto varia quanto preziosa.

Con Tiziano Ageno, Annalisa Alessi, Rita Bertelli, Cristina Bianucci , Annalisa Bove, Mariella Calabresi, Piera Ciccarelli, Francesca Grioni, Serena Machi, Dinora Mambrini, Cecilia Massignan, Carlo Musto, Cristina Pini, Annalisa Rossetti Bartoli, Silvia Tegner, Antonina Venezia, Annalisa Volpe Mazzoni, Francesca Vuat

Biglietto unico € 5 in vendita c/o la biglietteria del teatro Goldoni il martedì e giovedì dalle 10 alle 13, il mercoledì/venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19,30 ed un’ora prima dello spettacolo. La vendita dei biglietti è anche on line su www.goldoniteatro.it , www.ticketone.it

Condividi:

Riproduzione riservata ©