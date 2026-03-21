Dottorati e ricerca artistica: il Mascagni al tavolo dell’Accademia di Belle Arti di Carrara

A rappresentare l’Istituto livornese è stato il Direttore M° Federico Rovini, intervenuto all’apertura dei lavori, portando il contributo del Mascagni nel confronto nazionale e internazionale sui temi della ricerca artistica e dei dottorati nel sistema AFAM

Il Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno ha partecipato alle Giornate seminariali sulla Ricerca Artistica e Musicale, promosse dall’Accademia di Belle Arti di Carrara il 19 e 20 marzo, nell’ambito del progetto internazionale IartNET, finanziato dal PNRR – NextGenerationEU.

A rappresentare l’Istituto livornese è stato il Direttore M° Federico Rovini, intervenuto all’apertura dei lavori, portando il contributo del Mascagni nel confronto nazionale e internazionale sui temi della ricerca artistica e dei dottorati nel sistema AFAM.

Nel corso del suo intervento, Rovini ha tracciato un quadro delle attività del Conservatorio, caratterizzate da una intensa progettualità artistica, didattica e istituzionale e da un rafforzamento delle collaborazioni con enti culturali, università e istituzioni del territorio.

Tra le esperienze più significative, le produzioni realizzate con il Mascagni Festival, il Livorno Music Festival, la partecipazione a Expo Osaka 2025 e le numerose rassegne concertistiche che animano la vita musicale dell’Istituto.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema della ricerca, ambito in cui il Conservatorio Mascagni è attualmente impegnato in due cicli di dottorato dedicati allo studio della performance musicale in relazione alle neuroscienze, alle scienze cognitive e alle nuove tecnologie, sviluppati in collaborazione con importanti istituzioni accademiche e scientifiche nazionali.

«Le arti non sono compartimenti separati nella percezione umana: il cervello le integra», ha dichiarato il Direttore Federico Rovini. «La collaborazione tra musica e arti visive non è quindi solo un dialogo culturale, ma una vera strategia di ricerca e innovazione. I percorsi di dottorato e i progetti interdisciplinari che stiamo sviluppando vanno proprio in questa direzione, mettendo in relazione musica, scienza e tecnologia».

Nel suo intervento, il Direttore ha inoltre richiamato il valore dell’interdisciplinarità nella formazione artistica, sottolineando come il dialogo tra linguaggi rappresenti oggi una delle principali chiavi di sviluppo per nuovi modelli di ricerca e produzione culturale.

La partecipazione alle giornate di studio di Carrara conferma l’impegno del Conservatorio Mascagni nel contribuire attivamente al dibattito nazionale e internazionale sulla ricerca artistica e nel rafforzare il proprio ruolo all’interno delle reti accademiche e culturali.

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