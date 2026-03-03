“Dovrei sapere perché – Storia di come sono diventata grande” di e con Alessia Cespuglio

Cespuglio Ecosistema Teatrale

Presenta

5-6-7-8 marzo 2025 ore 21.15

“DOVREI SAPERE PERCHÈ. STORIA DI COME SONO DIVENTATA GRANDE”

Di e con Alessia Cespuglio

Adattamento teatrale Francesco Niccolini

Regia Francesco Niccolini e Adalgisa Vavassori

Musiche originali M °Antonio Ghezzani

Tratto dall’omonimo romanzo scritto da Alessia Cespuglio

Il 5-6-7-8 marzo ore 21.15 torna in scena “Dovrei sapere perché – Storia di come sono diventata grande” di e con Alessia Cespuglio e con Antonio Ghezzani.

Alessia Cespuglio racconta un pezzo della storia del nostro Paese, partendo da Livorno, e lo fa attraverso le parole di Marta, disegnando il suo cammino verso l’età adulta, nell’Italia degli anni sessanta e settanta. Come fosse una lunga carrellata di istantanee di un preciso momento della sua vita, Marta racconta un’epoca complessa, contraddittoria, straordinaria e potente ma anche violenta e dolorosa. Anni incredibili raccontati attraverso le vicende di una famiglia: “Il mio mondo è semplice. Livorno è la mia città. Poi c’è casa, il palazzo e il cortile. Babbo, mamma, Magda e Nando sono casa mia” racconta Marta.

“Fa ormai parte della mia cifra stilistica, raccontare l’avventura di diventare donna – dice Alessia Cespuglio – è un percorso che ho ancora addosso e che vedo rinnovato nelle mie figlie: diventare grandi porta in sè la scoperta del mondo con le sue difficoltà, i suoi entusiasmi e le sue paure. Un’avventura che non finisce mai, in un mondo sempre più complicato che oggi come ieri pone ognuno di noi di fronte alla Storia, come testimoni nostro malgrado di un’epoca di cui domani saremo dei narratori. Questa storia intima e personale di Marta, la protagonista, si muove in uno scenario intenso: il boom economico, il femminismo, il movimento studentesco, le lotte operaie, le stragi e il terrorismo, perchè tutto questo era suo il quotidiano, la vita di tutti i giorni”.

“La scrittura di questo spettacolo – continua Cespuglio – ha fatto un percorso nuovo: partito come spettacolo di teatro, si è trasformato in romanzo ed è tornato al teatro grazie al bellissimo lavoro di Francesco Niccolini che ne ha fatto l’adattamento teatrale e ne cura la regia insieme ad Adalgisa Vavassori.

Ingresso 12 euro

È consigliata la prenotazione, posti limitati

Whatsapp 328-7013206

