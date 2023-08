Down per un giorno ai Bagni Florida

Giovedì 10 agosto alle ore 21.30 la Mayor Von Frinzius porterà la propria lezione aperta dal titolo “Down per un giorno” presso il Bagno Florida di Tirrenia con ingresso libero

Giovedì 10 agosto alle ore 21.30 la Mayor Von Frinzius porterà la propria lezione aperta dal titolo “Down per un giorno” presso il Bagno Florida di Tirrenia con ingresso libero. Teatro, musica, spiaggia e mare … cosa chiedere di più? Di riempire la pancia! Chi fosse interessato può infatti prenotare una cena comprensiva di un tris di antipasti di mare o terra, bittico di mare o terra, acqua, vino al prezzo di 23€. Se interessati a partecipare alla cena, è necessario prenotarsi al numero 3313413462. I tavoli saranno vicini alla zona in cui si terrà la lezione aperta. “Down per un giorno” non è una semplice dimostrazione del lavoro che registi ed attori portano avanti per l’intero corso dell’anno ma è una vera e propria Esperienza, da vivere in prima persona, pronti a mettersi in gioco ed emozionarsi. Priva di una scaletta o di un copione, segue semplicemente il pensiero del regista Lamberto Giannini, che guida attori e pubblico in un continuo susseguirsi di esercizi teatrali volti a fornire pillole fondamentali per la padronanza di un palco, dall’utilizzo della voce al riempimento degli spazi. A questi si aggiungono coreografie e scene tratte dallo spettacolo Scaraventati – Ho fatto la mia. L’impronta eterogenea di questa tipologia di evento permette agli spettatori di vivere un’esperienza multipla, come attori e come pubblico, mai in maniera passiva.

Condividi: