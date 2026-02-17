“Droga, Yoga ed Hiv – Storia del mio amico Albi” al Teatro della Brigata
Spettacolo venerdì 20 febbraio alle 21 di e con Daniele Bernardi. Laboratorio presso il Teatro della Brigata: 6 ore complessive suddivise tra Sabato 21 Febbraio dalle ore 16.30 alle 19.30 e Domenica dalle ore 9.30 alle 12.30
“Daniele trasforma una memoria inquieta in un viaggio magnetico: da solo in scena, ci conduce dentro un’epoca, una piazza e un’umanità perduta, con la forza di chi sa far decollare le storie come astronavi”
Lo spettacolo nasce dal racconto dell’incontro con Albi nella Lugano degli anni ’90: una figura indimenticabile, segnata dall’HIV, che parlava liberamente della propria malattia e delle tre grandi passioni che avevano cambiato la sua vita – la fantascienza, l’anarchia e Śri Aurobindo.
Attraverso il ritrovamento di una pagina web-testamento
(droga yoga aids.blogspot.com), la narrazione intreccia due epoche l’adolescenza di Daniele Bernardi e la giovinezza di Albi dando vita a un racconto dal vivo costruito su brani selezionati,zioni sceniche, proiezioni e sonorizzazioni originali
Lo spettacolo contiene un momento di nudo integrale.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per informazioni e prenotazioni tel. 3278844341 (da Lunedì a Giovedì dalle 17.00 alle 20.00) oppure scrivere a [email protected]
