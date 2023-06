“Drop In – Cadere dentro”, il libro di Fasulo allo Uappala Sporting Club

Il 29 giugno, alle 18.30, mostra fotografica e presentazione del libro “Drop In – Cadere dentro”

di Serafino Fasulo. L’incontro con l’autore si svolgerà nei bellissimi ambienti dello Uappala Sporting Club di Villa Llyod in via Pietri, 7.

Introducono Silvia Biagini (Libreria Nuova) e Marco Bruciati (direttore artistico di Effetto Venezia).

A seguire cena in giardino 25 euro. Prenotazioni presso la segreteria del circolo o telefonando allo 0586-80.33.17.

