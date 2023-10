Due attori della Mayor Von Frinzius ospiti su Rai 2

Venerdì 20 ottobre alle 15.30 su Rai 2 gli attori della Mayor Von Frinzius Federico Parlanti ed Erika Bonura, assieme a Paolo Ruffini, saranno ospiti nella trasmissione BellaMA, in onda su Rai 2 e condotta da Pierluigi Diaco.

In questa trasmissione, Generazione Z e Boomer si sfidano attraverso quiz di cultura generale e creative sfide sui social network.

Il trio livornese, tanto emozionato di questa partecipazione quanto il resto della Compagnia teatrale, pronta a fare il tifo da casa, parlerà della propria esperienza nella Mayor Von Frinzius e della tournée nazionale di UP&DOWN, che dal 2018 emoziona i più importanti teatri d’Italia.

La Mayor Von Frinzius, in grande sinergia con Paolo Ruffini, ancora una volta dimostra a livello nazionale l’importanza del lavoro che porta avanti anno dopo anno.

