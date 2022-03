“Due botte a settimana”, martedì 8 marzo ai 4 Mori

Vedremo in scena 10 personaggi interpretati dagli attori della compagnia degli Onesti che si destreggeranno in mezzo a continui colpi di scena e risate

Uno spettacolo, quello dell’8 marzo alle 21, “Due botte a settimana” con Leonardo Fiaschi, Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli. Uno spettacolo, dice il direttore della Stagione di Prosa Emanuele Barresi, in cui ritroviamo la forza comica della commedia all’Italiana e la spontaneità del “live”! Vedremo in scena 10 personaggi interpretati dagli attori della compagnia degli Onesti che si destreggeranno in mezzo a continui colpi di scena e risate. Sconti per lo spettacolo dell’8 marzo:

per le signore

Poltronissima 22€ anziché 30€

Poltrona 20€ anziché 28€

Galleria 18€ anziché 26€

Biglietteria Teatro 4 Mori via Pietro Tacca 16. Apertura botteghino su prenotazione. Tel. o whatsapp per info e prenotazioni: 349 8169659. Prevendita c/o tutti i punti vendita box office toscana/ticketone. Prevendita online su www.ticketone.it