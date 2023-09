Due concerti dell’Orchestra Giovanile Toscana al Museo del Mediterraneo

In programma la musica da camera di Boccherini, Mahler e Dvorak martedì 19 settembre, alle ore 21, e sabato 30 settembre sempre alle 21. Tel. 0586/266711-34, mail s[email protected]

L’Orchestra Giovanile Toscana torna ad esibirsi al Museo di Storia naturale del Mediterraneo con un doppio appuntamento dedicato alla musica da camera. ll primo, Boccherini in Spagna, è in programma martedi 19 settembre, alle ore 21. Sul palco il chitarrista Tommaso Tarsi e quattro strumentisti dell’OGT, presenteranno un progetto dedicato al grande compositore toscano, in occasione dei 280 anni dalla nascita. I brani sono un omaggio all’influsso che la musica e la cultura iberica hanno avuto sull’opera di Boccherini, che ha trascorso in Spagna buona parte della sua vita. Saranno eseguiti due quintetti per chitarra e archi, incluso il celebre quintetto detto “del Fandango”, con l’obiettivo di far assaporare agli spettatori le atmosfere della Spagna di Goya. Il secondo appuntamento, sabato 30 settembre, sempre alle ore 21, sarà dedicato ai Contrasti romantici, che richiamano due celebri capolavori cameristici dell’800 musicale. In programma il quartetto per pianoforte e archi in la minore di Mahler, composto dall’autore all’incredibile età di 16 anni, e lo straordinario quintetto in la maggiore Op.81 per pianoforte e archi di Dvorak. Due composizioni dal carattere contrastante, che rendono l’ascolto del concerto sempre ricco di emozioni. Al pianoforte Alessio Ciprietti, vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, affiancato dal quartetto d’archi dell’Orchestra Giovanile Toscana. Per la serata si ringrazia Arredamenti Masoni per il contributo alla realizzazione. Ingresso a donazione liberale.

Per prenotazioni e informazioni: tel. 0586/266711-34, con orario lun/mer/ven ore 9-13, mar/gio/sab ore 9-13 e 15-18, domenica ore 15-18

Oppure scrivere a: [email protected]

