Due eventi a tema Lgbtqia+: ecco “Rainbow Bowling” e “Cittadinə queer. Libri e parole”

Questa settimana a Livorno si svolgeranno ben due iniziative a tema Lgbtqia+ realizzate dall'associazione L.E.D. Libertà e Diritti Arcigay Livorno

Questa settimana a Livorno si svolgeranno ben due iniziative a tema Lgbtqia+ realizzate dall’associazione L.E.D. Libertà e Diritti Arcigay Livorno. La prima è in programma mercoledì 29 marzo alle 21, al Bowling di Livorno in via delle Sorgenti 122, dove si svolgerà il primo appuntamento di Rainbow Bowling. Sarà un torneo tutto arcobaleno e un’occasione per conoscere le attività e gli attivisti dell’associazione divertendosi insieme.

Sabato 1° aprile torna la rassegna letteraria a tema: “Cittadinə queer. Libri e parole”. Il terzo appuntamento di questa iniziativa si terrà alle 18, al Centro Artistico Il Grattacielo, con la presentazione del libro “NoConventional Twins”. Diario di viaggio di due papà e due gemelli” di Luca Ricci ed Emanuele Baroncelli. Sarà l’occasione per parlare di famiglie omogenitoriali e di diritti. L’evento è in collaborazione con la libreria Mondadori di Livorno.

Condividi: