Due giorni di bruschettata con l’olio extravergine di villa Maurogordato

Appuntamento giovedì 14 e domenica 17 novembre, dalle 16 alle 19, alla ex chiesina di Villa Henderson. Insieme all’olio, si potrà assaggiare il vino proveniente da una tenuta di Montescudaio colpita dalla alluvione. In programma inoltre due conferenze

Ad annunciarlo è Reset attraverso le sue pagine Fb e Ig: “Finalmente la degustazione dell’olio extravergine di Villa Maurogordato è in arrivo con tantissime novità”. Non uno ma due giorni di degustazione: giovedì 14 e domenica 17 novembre dalle 16 alle 19 alla ex chiesina di Villa Henderson. Raddoppia anche la degustazione: insieme all’olio, sarà possibile assaggiare il vino proposto dai Sommelier della Fisar di Livorno proveniente da una tenuta di Montescudaio danneggiata dalla recente alluvione. E non è finita qui: inoltre, giovedì 14 e domenica 17 sono in programma due conferenze per raccontare un percorso di tre anni per ridare vita alle Ville di Monterotondo. “Tre anni di sacrifici, nell’ombra, sempre a lavorare – spiega il presidente di Reset, Giuseppe Pera – Vorremmo davvero tanto che la città ci sostenesse e ci abbracciasse in queste due giornate per fare festa tutti assieme. Teniamo molto a fare bella figura”. Ingresso a donazione liberale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©