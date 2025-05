Due importanti eventi dedicati al cinema di qualità al Cinema 4 Mori

Si terrà il 14 maggio il primo evento ed è organizzato dall’Associazione Aps ”Capire un’H” che da sempre si occupa di temi dedicati alla fragilità ed all’inclusione, con la collaborazione de ‘Gli amici del cinema 4 Mori’ verrà proiettato “La vita da grandi”

Si terrà il 14 maggio il primo evento ed è organizzato dall’Associazione Aps ”Capire un’H” che da sempre si occupa di temi dedicati alla fragilità ed all’inclusione, con la collaborazione de ‘Gli amici del cinema 4 Mori’ verrà proiettato “La vita da grandi” un film che affronta in modo divertente il tema dell’autismo ed è tratto dalla storia vera di Damiano e Margherita Tercon. Irene (Matilda De Angelis) vive la sua vita a Roma, quando sua madre le chiede di tornare per qualche giorno a Rimini, la città dove è nata e dalla quale è fuggita, per prendersi cura del fratello maggiore autistico, Omar. Una volta insieme, Irene scopre che Omar ha le idee chiarissime sul suo futuro: non ha nessuna intenzione di vivere con lei quando i loro genitori non ci saranno più ed è pronto a tutto per realizzare i sogni della sua vita: vuole sposarsi, vuole fare tre figli perché 3 é il numero perfetto e vuole diventare un cantante rap famoso. Ma perché tutte queste cose accadano, Omar deve prima di tutto diventare autonomo. Con Irene inizia così un tenero e toccante corso intensivo per diventare “adulto”. Nella loro casa piena di ricordi, Irene e Omar affrontano insieme paure e speranze e scoprono che per crescere, a volte, bisogna essere in due. “Abbiamo preso Yuri Tuci per interpretare il protagonista del nostro film – dice la regista Greta Scarano – non perché sia un uomo autistico, ma perché è un attore formidabile”. Due proiezioni alle 18 e alle 21.15.

Venerdì 16 maggio, grazie alla collaborazione con l’associazione Evelina De Magistris, ICIT-Livorno, Goethe Institut e con il contributo del Comune di Livorno, il circolo del cinema Kinoglaz ospiterà a Livorno un evento di caratura internazionale che rende molto orgogliosi e orgogliose gli organizzatori.

Margarethe Von Trotta, una delle registe più importanti della storia del cinema contemporaneo, già autrice di film come “Hannah Arendt”, “Rosenstrasse”, “Anni di Piombo” (Leone d’Oro a Venezia nel 1981) ha accettato l’invito di Kinoglaz e sarà al Cinema Teatro 4 Mori per presentare la sua ultima produzione dedicata ad Ingeborg Bachmann: “Ingeborg Bachman – Journey into the desert”, che verrà proposto in versione originale sottotitolata in italiano.

L’evento avrà inizio alle 18 e la proiezione sarà anticipata da un’intervista alla regista.

Condividi:

Riproduzione riservata ©