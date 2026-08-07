Due nuove affermazioni di livello per il prof. Fabio De Sanctis De Benedictis

Nuovi e prestigiosi riconoscimenti per il prof. Fabio De Sanctis De Benedictis, docente di Teoria dell'Armonia e Analisi del Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno

Nuovi e prestigiosi riconoscimenti per il prof. Fabio De Sanctis De Benedictis, docente di Teoria dell’Armonia e Analisi del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, le cui composizioni sono state selezionate nell’ambito di due importanti manifestazioni internazionali dedicate alla musica contemporanea e alla ricerca musicale.

Il brano “Cielo sereno, scintillante di stelle”, per clarinetto in si bemolle, suoni elettronici e live electronics, sarà eseguito nell’ambito del XXV Colloquio di Informatica Musicale, in programma a L’Aquila dal 13 al 16 ottobre 2026, evento che si svolgerà nell’anno in cui il capoluogo abruzzese è Capitale italiana della Cultura.

L’opera è stata selezionata all’interno della prestigiosa rassegna organizzata dal Conservatorio di L’Aquila – Dipartimento di Musica Elettronica e Nuove Tecnologie (meAQ) in collaborazione con l’Università di L’Aquila – Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell’Informazione e Matematica (DISIM).

Un secondo importante traguardo riguarda “Bicinium 2”, composizione per flauto e clarinetto in si bemolle, scelta per il 35th International Review of Composers, manifestazione internazionale che si terrà a Belgrado dal 7 al 13 ottobre 2026, confermando ancora una volta la rilevanza della produzione artistica del docente del Conservatorio Mascagni anche nel panorama musicale europeo.

I due riconoscimenti testimoniano il costante impegno del prof. De Sanctis De Benedictis nella ricerca compositiva contemporanea, nell’ambito della quale coniuga attività artistica e sperimentazione tecnologica, contribuendo a rafforzare la presenza del Conservatorio Mascagni nei principali contesti nazionali e internazionali dedicati alla nuova musica.

Riconoscimenti internazionali per il prof. Fabio De Sanctis De Benedictis XXV Colloquio di Informatica Musicale

L’Aquila, 13–16 ottobre 2026 35th International Review of Composers

Belgrado, 7–13 ottobre 2026 Due nuove affermazioni internazionali per la ricerca artistica e compositiva del docente del Conservatorio Mascagni

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