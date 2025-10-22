Due storie di vita e di lotta al Teatro (Con)Temporaneo: Pompeo e Becchetti sul palco

Entra nel vivo la programmazione degli spettacoli del Teatro (Con)Temporaneo di Cespuglio Ecosistema Teatrale dell’attrice Alessia Cespuglio. I prossimi due appuntamenti da segnare sul calendario sono il 24 e il 25 ottobre sempre al Magazzino Nove presso i Magazzini Generali (via della Cinta Esterna, 49-50).

24 ottobre ore 21.15

LORIANO, C’È NIVES AL TELEFONO di e con Enrico Pompeo

Il 24 ottobre, ore 21.15, sul palcoscenico del Magazzino Nove andrà in scena “Loriano, c’è Nives al telefono” di e con Enrico Pompeo. Adattamento dal romanzo “NIVES” di Sasha Naspini edizioni e/o.

Siamo a Poggio Corbello, borgo rurale della campagna maremmana, negli anni ’80, in una casa isolata dal paese. Qui vivono Nives e Anteo, contadini, vicini ai settanta anni tutti e due. Una mattina Anteo va a rigovernare i maiali, fa freddo, gli prende un coccolone e muore. Nives, rimasta sola, tiene botta, ma non riesce a dormire: “le giornate sono lunghe, le ore sono badilate nei denti”. Per farsi compagnia, prende una gallina dal pollaio, Giacomina, e se la porta in casa: con lei accanto, nel letto, Nives torna a dormire “come una faraona”.

Una sera, mentre le due sono in salotto a guardare la televisione, Giacomina si blocca, si impalla. Nives è presa dal panico, non sa che fare, alla fine decide di chiamare al telefono, Loriano, il veterinario del paese. Durante questa telefonata vengono fuori tutti i segreti inconfessabili della comunità del paese.

Un lavoro su come elaborare il lutto, la perdita di un affetto caro, sul trovare la forza per andare avanti, accettando le proprie debolezze: “Io non sarò stata una campionessa come madre e come moglie, ma almeno non mi sono mai ingannata”.

25 ottobre ore 21.15

TEKKEN DRAMA – Come farsi amici i mostri

Lettura scenica di e con Francesca Becchetti

Il 25 ottobre, ore 21.15, invece si terrà la lettura scenica “Tekken Drama – Come farsi amici i mostri” di e con Francesca Becchetti.

La protagonista è Eveline, una ragazza di trent’anni, che conduce lo spettatore nei meandri della sua psiche. Lo fa portandolo lontano nel tempo e nei ricordi, partendo da un pretesto banale: la fine di una relazione amorosa. Fa dialogare gli spettatori con i suoi mostri, le emozioni e gli impulsi che la tormentano. Il dialogo si instaura anche con i suoi alleati immaginari, la femminista e l’anarchico, che sono portatori di buoni consigli, spesso perentori.

Tekken perché è una lotta, fatta di pugni e pugnalate allo stomaco dentro scenari competitivi e malsani. Perché è uno spettacolo pop in una cornice anni ‘90 ai giorni nostri. Drama perché luogo di tragedia e satira e perché si accosta alla riappropriazione della nomea di cui molte soggettività sono additate: drammatiche, piagnucolone e queen.

Francesca Becchetti (1990) è attrice, autrice e formatrice teatrale.

I Magazzini Generali

I Magazzini Generali questa estate hanno accolto l’idea di Alessia Cespuglio di un teatro temporaneo, sempre aperto ogni sera per prove e spettacoli, uno spazio accogliente di 50 posti che a tra giugno e luglio ha visto un gran pubblico presente alle iniziative. Cespuglio vuole cominciare l’anno con un altro mese di Teatro (Con)Temporaneo e anche questa volta sarà un’esperienza a termine. “Lo spazio fisico ha per me sempre meno senso: esistono i quartieri, le vie, le piazze. Il teatro per me – spiega Alessia Cespuglio – dopo tanti anni è un concetto dinamico, fluido, in continua evoluzione e contaminazione di artisti ed esperienze”.

Informazioni su laboratori e prenotazioni spettacolo

I laboratori e gli spettacoli sono a pagamento. Ingresso agli spettacoli 10 euro.

Per ricevere informazioni mandare un messaggio WhatsApp al 3287013206 oppure scrivere mail: [email protected]. Sarete ricontattati al più presto.

