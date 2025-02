Duse – The Greatest ai 4 Mori, in sala Sonia Bergamasco

Il monologo a due Duse/Bergamasco tenta allora di fare dell’assenza una statua d’ascolto, tutta al femminile

Un ritratto di Eleonora Duse (1858-1924), la più grande attrice di teatro a cavallo tra i due secoli, dell’autrice Sonia Bergamasco. È questo quanto andrà in scena al Cinema Teatro 4 Mori mercoledì 12 febbraio alle ore 17 (proiezione arricchita dalla presenza dell’autrice in sala), 19 e 21.15 con il titolo di “Duse – The Greatest”. Di lei non restano testimonianze vocali, ed è Bergamasco che le dona la voce, di cui la macchina da presa, che non smette di fremere e scuotersi, è la vibrazione. Sarebbe stata questa l’occasione per abolire anche tutte le interviste, lasciando tale monologo a due, Eleonora e Sonia. Certo, sarebbe impossibile cancellare l’intervento di Ellen Burstyn, quando confessa di andare in scena con l’anello della Duse al dito, per una provvidenziale circostanza ora nelle sue mani. Cancellazioni, comunque, non mancano. È fuori ripresa il suo posto nella storia dello spettacolo italiano, il suo far parte della seconda generazione di artisti, quella successiva alla tradizione del grande attore ottocentesco, tanto che fu eletta erede di Adelaide Ristori, la regina delle scene del XIX secolo. Ma il senso del documentario è proprio questo: la fascinazione scaturita dall’immagine di un fantasma, l‘attrice di cui non abbiamo filmati né registrazioni, se non un piccolo film, peraltro muto, “Cenere”, con la diva ormai anziana. La voce di Sonia Bergamasco, allora, è il luogo di questa evocazione fantasmatica. Anche se è il teatro tutto ad apparire ormai assente, un fantasma del passato, soppiantato dal cinema. Il monologo a due Duse/Bergamasco tenta allora di fare dell’assenza una statua d’ascolto, tutta al femminile: poiché all’epoca erano proprio le donne le fan più scatenate della diva. Per ulteriori informazioni e prevendite: biglietteria oppure www.cinema4mori.it. Prezzo intero 8 euro, ridotto (over 60, under 10, soci Coop, possessori tessera “Compagnia portuale Livorno” e “Compagnia Impresa Lavoratori Portuali”) 6 euro, possessori tessera “Amici del cinema” 4 euro.

