Dynamo Camp, un accordo con Riva degli Etruschi per bambini affetti da malattie croniche

Giovedì 19 maggio alle 11 nella sede del Ristorante Mariva Dune a Riva degli Etruschi, ci sarà un incontro pubblico per sancire l’avvio della collaborazione tra Riva degli Etruschi (Villaggio turistico affacciato sul mare a San Vincenzo e immerso in una stupenda pineta) e la Fondazione Dynamo Camp Onlus, la nota struttura di terapia ricreativa per bambini affetti da malattie gravi e croniche da oltre 15 anni attivo nella Montagna Pistoiese.

L’accordo siglato qualche settimana fa, prevede che RDE offra gratuitamente, per una vacanza nel resort in determinati periodi dell’anno, la propria location e relativi servizi ai bambini affetti da malattie croniche e alle loro famiglie sostenendo così il diritto alla felicità per tutti.

La start up di questa iniziativa, che vedrà ospiti di RDE un gruppo di 10 famiglie, inizierà a maggio 2022 in due periodi definiti, il primo dal 19 al 22 maggio. Serena Porcari, CEO di Dynamo sarà presente al “lancio” della collaborazione nella mattinata del 19 maggio rendendosi disponibile ad incontrare giornalisti e personalità pubbliche per dare spazio alla possibilità di concretizzare fattivamente la sostenibilità sociale del progetto di “turismo sostenibile”.