E’ cultura! Visite guidate gratuite in Fondazione Livorno

Sabato 5 ottobre dalle 15.30 alle 19.30 e domenica 6 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 si potrà visitare Palazzo "Vagnetti" di proprietà e sede di Fondazione Livorno. Ingresso libero e gratuito

Dal 2015, ogni primo weekend del mese di ottobre, le sedi storiche di banche e Fondazioni di origine bancaria dislocate in tutte le città italiane aprono le porte per permettere a cittadini, turisti e appassionati di visitare gratuitamente i loro locali e le loro collezioni d’arte. Dalla scorsa edizione, la manifestazione promossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana) e ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio) e per molti anni denominata “Invito a Palazzo”, ha cambiato nome e modalità di svolgimento. L’iniziativa, con il nuovo appellativo “è cultura!”, è stata ampliata e si svilupperà nell’arco di un’intera settimana, da sabato 5 a sabato 12 ottobre, aprendo al pubblico le tante sedi sparse sul territorio nazionale e dando la possibilità a Banche e Fondazioni partecipanti di valorizzare le iniziative culturali promosse e realizzate durante l’anno, ma anche le stesse sedi, spesso palazzi storici ricchi di storia e curiosità. A Livorno, nella centralissima Piazza Grande, tutti potranno visitare Palazzo “Vagnetti”, di proprietà e sede di Fondazione Livorno, che aprirà al pubblico sabato 5 ottobre dalle 15.30 alle 19.30 e domenica 6 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30 con visite guidate gratuite alla collezione d’arte a cura della Cooperativa Diderot. Il palazzo storico, che venne inaugurato nel marzo 1950, prende il nome dell’architetto che lo progettò, Luigi Vagnetti. Al suo interno è custodita la collezione d’arte della Fondazione. Passando da un nucleo di stampe antiche di Livorno, il visitatore sarà accompagnato tra le sale dedicate a Benvenuto Benvenuti, il pittore livornese a cui è intitolata la collezione, e al suo Maestro Vittore Grubicy de Dragon. Altre sale espositive sono dedicate ai pittori macchiaioli, post-macchiaioli e agli esponenti del Gruppo Labronico, giungendo fino ai più recenti rappresentanti della pittura futurista ed astrattista del secondo Dopoguerra. Il percorso proseguirà con le sculture di Giulio Guiggi e Vitaliano De Angelis, i visitatori potranno poi accedere alla Sala Cappiello, con le affiches realizzate dall’artista livornese Leonetto Cappiello, considerato il padre del manifesto pubblicitario moderno. Sarà infine possibile ammirare alcune opere pittoriche a carattere sacro, le più antiche della collezione, e due vedute seicentesche dell’artista Gherardo Poli, provenienti dalla collezione della Fondazione CR Firenze e recentemente esposte negli spazi di Fondazione Livorno.

Info e contatti

Fondazione Livorno: [email protected] | Tel. 0586 826111

Coop. Diderot: [email protected] | Tel. 339 8289470

Sabato 5 ottobre dalle 15.30 alle 19.30; domenica 6 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30

Ingresso libero e gratuito

