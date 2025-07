“E mi vieni a trovare”, noir tra musica e sentimenti: giovedì il libro al Circolo Arci San Jacopo

Il nuovo romanzo di Renzo Pacini verrà presentato giovedì 31 luglio alle 18.30 al Circolo Arci “A. di Sorco” a San Jacopo (via San Jacopo in Acquaviva, 86)

Un piccolo noir ambientato nei quartieri sud di Livorno, intriso di musica e lacerazioni dell’anima. È questo il cuore pulsante di E mi vieni a trovare, il nuovo romanzo di Renzo Pacini che verrà presentato giovedì 31 luglio alle 18.30 al Circolo Arci “A. di Sorco” a San Jacopo (via San Jacopo in Acquaviva, 86).

Nel corso della serata, insieme all’autore, interverranno Giorgio Algranti, attore e voce narrante delle letture dal vivo, e il cantautore Stefano Zocco Pisana (SteZoP), autore dei 10 brani inediti legati al libro. Sì, perché questo romanzo – pubblicato da “Provaci Ancora Bill” – è anche un esperimento narrativo che unisce testo e musica: tramite QR code presenti nel libro sarà infatti possibile ascoltare i brani originali che accompagnano e amplificano l’esperienza narrativa.

Una storia che si muove tra passioni musicali e tormenti familiari, con il protagonista alle prese con scelte difficili, conflitti interiori, desideri di riscatto e scoperta di sé. Un romanzo che canta, letteralmente.

Ingresso libero.

Renzo ci spiega perché I GIOVANI E I GENITORI devono leggere E MI VIENI A TROVARE:

“Quello che ho scritto è un romanzo di rinascita e coraggio: quello che serve per affrontare le difficoltà senza mai tradire la fiducia nelle proprie passioni, perché non si cresce senza sofferenza.

Fulvio aspirante cantautore, dopo aver tanto lottato per trasformare in lavoro la sua passione, ha una crisi creativa. Solo attraverso un fortuito ritrovamento di brani abbandonati da un misterioso autore, che Fulvio plagerà, potrà raggiungere un grande successo di critica e di pubblico, Pagherà per questo le più amare conseguenze, un pegno di dolore anche in termini di salute personale. Ma dopo i mesi di isolamento a causa di una grave malattia, mentre affronta con coraggio il male che lo ha aggredito, qualcuno che non ha smesso di credere in lui, organizza un evento musicale che, anche se assente, lo vede protagonista del suo ritorno come autore di brani meravigliosi nati da una ritrovata creatività frutto della sua sofferenza. Per Fulvio sarà anche una seconda occasione per riprendere in mano progetti che sembravano sfumati ma anche per vivere finalmente il suo amore alla luce del sole, nonostante questo sarà causa di allontanamenti dolorosi. “Nonostante il lieto fine” dice Renzo, “non mancheranno momenti di commozione che Giorgio Algranti saprà trasmettere con la sua arte di narratore, ma ci sarà la musica di SteZoP contenuta nello stesso libro e fruibile attraverso QR code a riportare l’allegria in tutti noi”.

