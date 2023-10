“…e se fossi Mascagni?!”. Il docufilm ai Salesiani

Il 7 di ottobre verrà effettuata la proiezione del nostro docufilm: "...e se fossi Mascagni?!" presso il cinema teatro Salesiani di Livorno alle 18

Diversamente Artisti livornesi riuniti per raccontare i luoghi e i personaggi della propria città e le proprie storie. Un percorso di collaborazione tra artisti livornesi e giovani adulti con difficoltà di comunicazione che testimonia come abitare le possibilità e non i limiti attraverso i linguaggi inclusivi dell’arte

Un percorso che potrebbe essere realizzato in qualsiasi altra città perché portatore di un messaggio universale scoprire la bellezza dell’imparare ad abitare le possibilità. Un messaggio di vera inclusione e soprattutto la testimonianza concreta che è possibile raggiungere.

Tale docu film è stato possibile grazie al contributo di Accoglienza Società Cooperativa, Associazione “Progetto” pdv, Compagnia “Tra virgolette”, Soroptimist International (club Isola d’Elba), This-integra, Teatro Salesiani, In punta d’ago

Il trailer del film: https://fb.watch/n6Cjd1RWNv/

