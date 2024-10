Eccellenze ed emozioni: la Costa degli Etruschi si racconta su Instagram

L’ambito turistico ha organizzato un Instameet con l’obiettivo di promuovere la destinazione turistica anche nei mesi di bassa stagione, già quintuplicate le visualizzazioni del profilo Instagram

Sapori, profumi, colori. E, soprattutto, emozioni da condividere. Con un obiettivo chiaro: promuovere la Costa degli Etruschi attraverso i social, coinvolgendo così gli utenti online in un racconto corale di una destinazione che, anche in bassa stagione, propone un’offerta turistica tutta da scoprire.

Questo l’intento alla base dell’Instameet che l’ambito turistico Costa degli Etruschi ha organizzato sabato 12 e domenica 13 ottobre. Ecco che sul territorio è approdato un gruppo di content creator, selezionati tenendo conto dell’importante quantitativo di interazioni generate attraverso i loro profili social ma soprattutto della loro effettiva capacità di creare contenuti emozionali e quindi coinvolgenti.

Il gruppo ha trascorso due giorni sulla Costa degli Etruschi, visitando varie zone del territorio – da Castagneto Carducci a Piombino, ma anche Castellina Marittima, Casale, Suvereto e Bibbona – per raccontare, anche grazie a riprese con il drone, una destinazione dove all’importante patrimonio naturalistico e culturale si aggiungono esperienze di qualità per quanto riguarda l’accoglienza, l’enogastronomia, l’agricoltura e il benessere.

“Il nostro obiettivo – sottolinea Cristiano Pullini, assessore al turismo del Comune di Castagneto Carducci, che è capofila dell’ambito Costa degli Etruschi – è quello di promuovere la destinazione turistica, andando oltre la tradizionale offerta balneare. Grazie all’Instameet, infatti, possiamo raccontare le tante possibilità di svago e relax che questo territorio, in modo unitario, offre nel corso di tutto l’anno”.

“Nell’organizzare questo evento promozionale – spiega Marco Pavoletti, coordinatore dell’ambito turistico Costa degli Etruschi – abbiamo selezionato partecipanti giovani che possano coinvolgere un certo tipo di mercato. Lo abbiamo previsto in questo periodo proprio per comunicare l’offerta del territorio per la bassa stagione. Penso alle piccole strutture dove dormire, ad un’offerta enogastronomica variegata e di qualità, ma anche ad esperienze immersive a contatto con la natura e con i suoi ritmi”.

Infine Antonella Criscuolo, social media marketing manager per l’ambito Costa degli Etruschi: “Il gruppo di partecipanti all’evento, composto da content creator toscani con un forte seguito, è stato pensato selezionando profili in grado di creare contenuti di qualità, che raccontassero la destinazione turistica in modo personale, molto coinvolgente e duratura, questo anche attraverso la collaborazione con altre community di travel blogger. Un obiettivo che si sta concretizzando; a una settimana dall’Instameet le visualizzazioni del profilo Instagram si sono quintuplicate grazie ai contenuti creati in diretta, durante il tour”.

Questo il gruppo dei partecipanti all’Instameet:

travelwithsan_drone (Luca Scherillo e Francesca Lucherini): https://www.instagram.com/travelwithsan_drone/

francesca turchi: https://www.instagram.com/francescaturchi/

unavaligiapienadiviaggi (Mary Donato): https://www.instagram.com/unavaligiapienadiviaggi/

Jessica Greco: https://www.instagram.com/enjoyjessicagreco/

Condividi:

Riproduzione riservata ©