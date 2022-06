Ecco la Mappa di Comunità dei Monti Livornesi

Sabato 11 giugno alle 10, nel prato che circonda il Cisternino di Pian di Rota, a Livorno la prima mappa di comunità dei Monti Livornesi sarà finalmente presentata e distribuita ai cittadini! Finanziata dall’Autorità della Partecipazione Pubblica della Regione Toscana e realizzata insieme dai Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo e dalle tante Associazioni appartenenti a Occhi sulle Colline, con il supporto tecnico dello spin off dell’Università di Firenze MoCa Future Designers, la mappa ha l’obiettivo di raccontare in maniera grafica e narrativa la biodiversità, i saperi, le bellezze e la ricchezza culturale e naturale dei Monti Livornesi. La mappa è pensata per un pubblico ampio e diversificato ed è stata disegnata in forma partecipativa dagli esperti e amanti del nostro territorio, dai Monti al Mare. E’ disponibile sul sito web www.mappadeimontilivornesi.it e sarà distribuita in questa occasione in forma cartacea. All’incontro saranno presenti le autorità della Regione Toscana, dei tre Comuni, i tecnici e i volontari che hanno contribuito a realizzare la mappa e si sono impegnati con passione durante tutto l’anno 2021. La mappa nella versione zero non rappresenta la fine o il punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso di conoscenza e valorizzazione dei Monti Livornesi. Per questo ci auguriamo di condividere durante l’incontro anche nuove prospettive e proposte per il futuro. Sono invitati a partecipare alla presentazione tutti i cittadini anche coloro i quali non hanno ancora avuto modo di partecipare al percorso. Si consiglia di portare un telo, una stuoia, un cuscino su cui sedersi comodamente.

