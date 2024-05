Ecco le foto vincitrici del concorso “Livorno città d’acqua”

Si è conclusa domenica 12 maggio la tre giorni al Silo Granario dedicata al concorso fotografico e alla mostra ‘Livorno città d’acqua. Il porto nelle sue diverse declinazioni’, organizzata dalla nostra associazione col supporto di enti patrocinatori e sponsor

Si è conclusa domenica 12 maggio la tre giorni al Silo Granario dedicata al concorso fotografico e alla mostra ‘Livorno città d’acqua. Il porto nelle sue diverse declinazioni’, organizzata dalla nostra associazione col supporto di enti patrocinatori e sponsor. Ecco le prime tre foto premiate dal voto della giuria, la foto vincitrice nella categoria Under 25, la foto con menzione d’onore Gabriele Cucolo, la foto vincitrice del premio “Riconoscimento del pubblico”, targa assegnata dall’Agenzia Generali Livorno via Cairoli, nostro partner assicurativo che, insieme ai ragazzi della classe IV G Turismo dell’Istituto Vespucci Colombo, ha accolto tutti i partecipanti monitorando i voti di circa 200 visitatori.

Ma non è finita qui: la mostra proseguirà presso la sede dell’agenzia Generali di via Cairoli, dove le foto potranno essere acquistate e tutto il ricavato sarà devoluto ad AIRC.

