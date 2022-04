Eclipses, la cover band dei Pink Floyd, live at The Cage

La cover band Eclipses, fondata dal chitarrista Giacomo Ferrigno, suonerà il 22 aprile prossimo al The Cage e porteremo il famoso concerto-film

Mediagallery

La cover band Eclipses, fondata dal chitarrista Giacomo Ferrigno, suonerà il 22 aprile prossimo al The Cage e porteremo il famoso concerto-film. La cover band asce nel 2020 con l’intento di riproporre il sound dei Pink Floyd nei primi anni della loro carriera e nello specifico rappresentare in occasione del 50° anniversario, il famosissimo film concerto “Live at Pompeii” del 1972. Il resto della band è composta da Marcello Lelli al basso, Enrico Angeli alla batteria e Andrea Stoppa alle tastiere . Le origini del sound psichedelico dei Pink Floyd rispecchiano la magia e l’atmosfera di un eclissi, da questo l’origine del nome della band.