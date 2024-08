“Effetto Furminanti” in Fortezza Nuova

“Effetto Furminanti”, dopo la chiusura della kermesse estiva si continua a ballare al ritmo della migliore musica livornese sabato 10 agosto (dalle 21 in poi) in Fortezza Nuova sul prato dei locali estivi della tradizionale e popolare osteria di mare Melafumo, quest’anno ai piani superiori della Fortezza e non sulla Falsabraga come nelle estati passate. Iggy Pop, Lucio Battisti, The Creedence, Paolo Conte, il meglio dei cantautori italiani più famosi e il rock americano anni 70 e 80, tutti pezzi selezionati con cura ed eseguiti alla perfezione dalla mitica cover band livornese che da più di 30 anni intrattiene il pubblico nei migliori locali della Toscana e per le feste estive con il suo tradizionale stile misto tra intrattenimento e piano bar di qualità, concerto e improvvisazione dal vivo. Serata di ottima musica e buon cibo a partire dalle 21 in Fortezza Nuova.

