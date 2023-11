“Effetto Inverno”, alla Bottega del Caffè la Corale Mascagni

Quanti interessati potranno accedere gratuitamente a questo grande concerto, che, come detto, ripeto avrà luogo presso "La Bottega del Caffè" sul Viale Caprera alle 17 di mercoledì 15 novembre

Presso la Bottega del Caffè, sul viale Caprera a Livorno, è iniziata la manifestazione “Effetto Inverno”, un grande contenitore che raccoglie molte e varie attività che L’Associazione Lavoratori Comunali – APS organizza da diversi anni.

Mercoledì 15 alle 17 sarà la volta di un Concerto Lirico presentato dalla Corale “Pietro Mascagni” – APS e dai suoi solisti. Uno degli scopi principali della Corale è l’esecuzione di grandi pagine tratte da Opere Liriche, per mantenere l’attenzione del pubblico su questa importantissima emergenza culturale che vede l’Italia prima nel mondo.

Il concerto partirà da Gioacchino Rossini con il finale di Italiana in Algeri, opera buffa che tratta di un fidanzato reso schiavo dal Sultano di Algeri e liberato da Isabella, la sua bella. Forse uno spunto al libretto fu trovato in quell’ex-voto che si trova nel Santuario di Montenero che ricorda un fratello che partì da Livorno e recatosi dal Sultano di Algeri riuscì a liberare dall’Harem la sorella rapita dai corsari sulle coste labroniche. Ancora di Rossini sarà eseguito l’imponente Preghiera da MOSE’. Passando a Verdi, un vero gigante della Lirica, per le sue numerosissime pagine corali ascolteremo il Va Pensiero da NABUCCO, pagina struggente quanto mai, O SIgnore dal tetto natio da I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA, per approdare ad un gaio Tace il vento da I DUE FOSCARI e la panoramica verdiana non si ferma a questi brani perchè ancora il coro sarà protagonista di un brano tratto da GIOVANNA D’ARCO : Tu sei bella, seguirà da ATTILA Spirti fermate, il concertato in cui il Papa Leone ferma Attila mentre sta guidando le sue orde per invadere l’Italia.

Seguirà un altro grande concertato dalla cupa opera MACBETH, il feroce regicida che assurge al trono grazie ai vaticini di una congrega di streghe. Unico intoppo al suo piano è il suo sodale Banqo, che sarà padre di Re. Macbeth sceglie di far trucidare Banqo ed il figlioletto mentre nel castello è in atto una grande festa. Lo spettro di Banqo appare due volte a Macbeth nel corso della festa , i commensali sono atterriti dall’esplosioni d’ira e terrore del loro nuovo re ed in un bellissimo canto corale commentano gli uni le loro paure, l’altro la volontà di tornare dalle streghe e strappare loro altre verità. Va detto che ognuna di queste opere rappresentò un motivo risorgimentale, per il simbolico contenuto specificatamente contro gli invasori, la difesa della patria e la cacciata di stranieri, in quei tristi anni che precedettero la seconda guerra di indipendenza e che assegnarono a Verdi un forte valore risorgimentale.

Lo spazio dedicato a Verdi si chiuderà con una dolente aria solistica tratta da SIMON BOCCANEGRA, Il lacerato spirito, in cui il nobile Fiesco piange la morte di sua figlia Maria.

Molto più solari e maliosi saranno due brani tratti dalla CARMEN di G. Bizet : l’Habanera e la Seguidilla , arie intrise di sensuale ritmo e profonda gioia di vivere, della gitana Carmen, oggi simbolo di libertà femminile, intransigente paladina della propria autonomia, anche a costo della vita.

Il concerto terminerà con un brano tra i più suggestivi del repertorio Mascagnano, una dolce Ave Maria che Mascagni stesso volle adattare alle musiche del suo più che famoso intermezzo della Cavalleria Rusticana. Alla Corale "Pietro Mascagni" si affiancheranno il Soprano Marianna Pace, il Baritono Luigi Luisi, nonché il Basso Paolo Morelli, accompagnerà al pianoforte il Maestro Giorgio Maroni e la guida di tutto il Concerto sarà affidato alla maestria di Patrizia Freschi.

