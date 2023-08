Effetto Sup, in 30 vestiti da superman nei fossi

Sul tema SupErman, il film cult del famoso super eroe, in 30 hanno sfilato lungo i fossi della Venezia in mantello volando sulle proprie tavole e ammirando la proiezione dei film di questa bella edizione

Decima edizione del tour dei fossi unico in Italia organizzato dal centro Surf 3 Ponti, Effetto Sup. Sul tema SupErman, il film cult del famoso super eroe, in 30 hanno sfilato lungo i fossi della Venezia in mantello volando sulle proprie tavole e ammirando la proiezione dei film di questa bella edizione.

Gli organizzatori ringraziano il direttore Marco Bruciati, Paola Ramoino, Andrea Di Ciolo, e Gian Carlo Perrotta della F.I.S.A. (sempre presente per la sicurezza dell’evento) per la collaborazione alla riuscita di questa edizione.

Il centro dei 3 Ponti dà l’appuntamento al 2024 per l’inizio del secondo decennio dell’evento,

