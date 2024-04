Effetto Venezia sbarca al mitico Roxy Bar di Red Ronnie

Ospiti in studio del monumento vivente della musica italiana ed internazionale, Red Ronnie, la direttrice artistica della kermesse estiva Grazia Di Michele insieme al responsabile promozione ed organizzazione eventi della Fondazione LEM, Adriano Tramonti

E poi ci troveremo come le star a ber del whisky al Roxy Bar… cantava così il Vasco nazionale nel celebre brano “Vita Spericolata”. E al Roxy Bar ci si è ritrovata la più bella manifestazione dell’estate labronica: Effetto Venezia. Ospiti in studio del monumento vivente della musica italiana ed internazionale, Red Ronnie, la direttrice artistica della kermesse estiva Grazia Di Michele insieme al responsabile promozione ed organizzazione eventi della Fondazione LEM, Adriano Tramonti.

Undici minuti di talk in cui questo insolito “tridente” ha raccontato cos’è per Livorno e per la Toscana Effetto Venezia. Musica, enogastronomia, palchi, artisti di strada, persone, socialità, buon cibo e vino, atmosfera e tradizione. Quest’anno il festival, che avrà come tema la “Musica dal Mondo”, andrà in scena dal 31 luglio al 4 agosto e porterà a Livorno 100 esibizioni musicali su 4 palchi e in tutto il quartiere. Al Nuovo Roxy Bar Red Ronnie ha quindi raccontato questo evento unico nel suo genere. Già annunciati in sede di conferenza stampa alcuni nomi che saranno protagonisti dei questa cinque giorni: Eugenio Bennato, che ha chiamato il suo nuovo tour proprio come il titolo che è stato scelto per Effetto Venezia 2024 e altri artisti di fama internazionale come Noa e Ziad Trablesi & Carthage Moasik.

“Questo insistere così in maniera importante sulla musica da parte della città di Livorno – ha detto Red Ronnie crea un inizio di centro musicale italiano”.

Alla fine Tramonti e Di Michele hanno lanciato ufficialmente l’invito a Red Ronnie per farlo venire a Livorno per ospitarlo alla manifestazione per cercare di portare un pezzettino di Roxy Bar ad Effetto Venezia. “Voglio incontrare quelli che fanno le locandine del Vernacoliere – ha detto Red Ronnie – Sonno una roba pazzesca. Lanciamo un appello al direttore del Vernacoliere di farci una locandina su Effetto Venezia”.

Ecco la puntata pubblicata sul canale Youtbube di Red Ronnie



