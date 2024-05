Effetto Vintage, filmati d’epoca della Venezia cercansi

Obiettivo del progetto, di 8emezzo curato da Marco Bruciati per conto di Fondazione LEM e Comune di Livorno, recuperare i vecchi filmati di famiglia girati in pellicola 8mm, super8 e 16mm dagli anni Trenta alla fine degli anni Novanta riguardanti il quartiere della Venezia e delle zone adiacenti, ed in particolar modo le edizioni passate di Effetto Venezia in ogni sua forma. Gli interessati all’iniziativa possono chiamare il numero +393428551615 o scrivere a [email protected] per concordare appuntamento